Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım

Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanyası Bilgilendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayesinde, AB Türkiye Delegasyonu iş birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde TBB hizmet binasında düzenlendi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile çok sayıda konuk ve gazeteci katıldı.

Açılış oturumunda konuşan Çavuşoğlu, dünyadaki gelişmeler karşısında yerel yönetimlerin sorumluluğunun da arttığını belirterek, yaşam kalitesini arttırmak için şehirlerin kalkınmasının yanı sıra bisiklet ve yürüyüş yolu gibi hizmetlerin de teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine dahil olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bildiğim kadarıyla dünyada şu ana kadar 37 ülkeden binden fazla şehrin dahil olduğu bu etkinliği iyi bir şekilde tanıtırsak daha fazla ülke ve ülkemizden de daha fazla şehir katılabilir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kampanyanın bu yılki teması olan "Birlikte Yürüyelim!" ifadesinin çift anlam taşıdığına vurgu yaparak, "Avrupa Birliği sürecinde de biz her zaman AB'ye diyoruz ki, 'Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım.' Teknik engelleri birlikte aşarız ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanların hayatlarını etkileyen risklerde belediyelerin rolü büyük"



Çavuşoğlu, Türkiye'deki belediyelerin faaliyetlerinin diplomasiye çok büyük faydaları olduğuna işaret ederek, özellikle kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde karşılıklı ziyaret ve düzenlenen ortak etkinliklerin kamu diplomasisi ve Türkiye'nin imajı bakımından önem taşıdığını dile getirdi.

Dünyadaki gelişmelerin farklı fırsatlar sunduğunu ve bu fırsatların değerlendirilmesi için birlikte çalışmak gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Dünya bizi bazı sınamalarla da karşı karşıya bırakıyor. Bu, bazen zorluk, bazen tehdit oluyor. Şehirlerimizde yaşayan insanların hayatlarını doğrudan etkileyen risklerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunların çözümünde de en etkin çalışmayı yerel yönetimler yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarılı entegrasyon politikaları için yerel yönetimleri desteklemek gerek"



Çavuşoğlu, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, popülizm gibi sınamalarla mücadele sürecinde yerel yönetimlerin yapacakları çalışmalarla "birlikte yaşama kültürü ile ilgili farkındalık yaratarak" bu olumsuz eğilimleri tersine çevirebileceğini söyledi.

Türkiye'de birçok şehirde bazen sosyal sorunlara da sebep olan düzensiz göçmenler olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu göçmenlere sadece güvenlik açısından mı, sorun açısından mı bakıyoruz, yoksa insani açıdan da bakabiliyor muyuz? Böyle bakamayan ülke ve şehirlerin göçmen düşmanı politikalar izlediğini ve bu politikaları savunan partilere desteğin de giderek arttığını görüyoruz. Aşırıcılıkla mücadelede dünyadaki belediyelerin çok önemli sorumlulukları vardır. Buradan bu çağrıyı yapmak istiyoruz."

Çavuşoğlu, Avrupa'nın hem kendi içinde hem Avrupa Konseyi içinde en çok konuştuğu konulardan birinin entegrasyon politikalarının başarısızlığı olduğunu belirterek, "Entegrasyon politikalarında başarılı olabilmek için yerel yönetimlerin izlediği politikaları desteklemek lazım." dedi.

Konuşmasının ardından kendisine bisiklet hediye edilmesi üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Bisiklet sürmeyi bilmiyorum dedim, bisiklet hediye geldi. Keşke araba sürmeyi bilmiyorum deseydim de araba gelseydi." ifadelerini kullandı.

(AA)