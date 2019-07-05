05 Temmuz 2019 Cuma 12:47:37 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:08:16
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi, ilk kez Srebrenitsa soykırımını anacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgil Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve tarihte yaşanan diğer olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve tarihte yaşanan diğer olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz." dedi.
(AA)
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