Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AP'nin yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti.

Çavuşoğlu, İstanbul'daki kabülünün ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Amor ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "AP'nin, yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız, adil ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

(AA)