24 Ocak 2020 Cuma 12:33:18 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 12:35:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AP'nin yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunun yeni Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti. - "AP'nin, yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız, adil ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'u kabul etti.
Çavuşoğlu, İstanbul'daki kabülünün ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Amor ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "AP'nin, yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız, adil ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
(AA)
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AP'nin yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz
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