Bakan Çavuşoğlu: Sabrımızın bir sınırı var, sınırı aşılırsa durmayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İdlib konusunda "Sabrımızın bir sınırı var, sınırı aşılırsa durmayız" dedi.



İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Rusya’dan bir heyeti bekliyoruz, heyetin çalışmalarından sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Putin de bir araya gelecek. Sahada bizim hedefimiz Rusya değildir. Saldırıyı yapan rejimdir. Bizim askerimize saldıran rejimdir. Gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir. Elbette bizim sabrımızın da sınırı var. Sekiz şehit olduktan sonra karşılığını verdik. Rejim saldırganlığına devam ederse durmayız” dedi.

Çavuşoğlu, “İdlib’deki çatışmalar, rejimin saldırganlığı tüm dünyada endişe yarattı. Yüz binlerce insan evlerini terketmek zorunda kaldı. 2 bine yakın sivil insan rejim tarafından öldürüldü. Rejimin garantörü olarak Rusya ve İran’la siyasi çözüm için birlikte çok çalıştık, bunun faydasını da gördük. İdlib’deki rejimin saldırganlığı hepimizi rahatsız etti. Rejimin garantörü Rusya’dan beklentimiz rejimin durdurulmasıdır” açıklamasını yaptı.