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23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 22:51:31

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'nin kör desteğine güvenmek sorun çözmez

Çavuşoğlu, Yunanistan'a, Türkiye ile diyalogdan kaçınıp AB'ye güvenmenin, sorunların çözümüne büyük engel teşkil edeceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'e ilişkin konuları konuşmaya hazır olduğunu belirterek, “Umarım yeni Yunan hükümeti, olumlu yanıt verecektir. Bu noktada Yunanistan'a, Türkiye ile diyalogdan kaçınıp Avrupa Birliği'nin (AB) kör desteğine güvenmesinin, sorunların çözümüne en büyük engeli teşkil edeceği uyarısında bulunmak istiyorum” ifadesini kullandı. 

TEK TARAFLI HAREKET 

Çavuşoğlu, Atina'da yayımlanan haftalık To Vima gazetesine verdiği mülakatta gündemi değerlendirdi. Türkiye'nin başından beri bölgedeki sorunların çözümü için bir diyalog politikası benimsediğini ancak Akdeniz'de sahili bulunan ülkelerin çoğunun bu çağrıları görmezden gelerek tek taraflı hareketlerde bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Libya ile imzaladığımız muhtıranın uluslararası hukuka uygun olduğuna ve deniz sınırlandırmasına ilişkin temel ilkelere saygı gösterdiğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

EN GENİŞ SAHİL ŞERİDİ 

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de en uzun sahil şeridine sahip olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların, Türkiye'yi haksız şekilde dar bir deniz şeridiyle kısıtlamayı hedeflediğini belirtti. Çavuşoğlu, “Türkiye'den 2, Yunanistan'dan ise 570 kilometre mesafede bulunan ve yüzölçümü 10 kilometrekare olan bir adanın, 40 bin kilometre Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) veya kıta sahanlığına sahip olmasını mı bekliyorsunuz? Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değiliz, ancak ilke olarak ruhuyla ve birçok hükmüyle mutabıkız” ifadesini kullandı. 

Çavuşoğlu, Tiflis'te Maarif Okulları öğrencileriyle fotoğraf çektirdi. 

MAARİF VAKFI'NDAN GÜRCİSTAN'A OKUL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan'da yaptırılan okulun açılışına katıldı. 

Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tiflis'te Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nın yeni binasının açılışını yaptı. Çavuşoğlu, “Maarif Vakfı'nın, Gürcistan'da sadece Tiflis'te değil diğer şehirlerde de yeni okullar açacağını şimdiden söylemek isterim. Gürcüce, İngilizce ve Rusça eğitim vermesi, okulumuzun tam anlamıyla uluslararası bir okul olduğunun göstergesidir” dedi. 

42 ÜLKEDE EĞİTİM HİZMETİ 

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maarif Vakfı, tüm dünyada 42 ülkede okul işletiyor. Yeni okulların açılması için de arkadaşlarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Şu ana kadar bu çalışmalar, 100'den fazla ülkede devam ediyor. Sadece anaokulu, ilköğretim okulu değil, lise ve üniversiteler Maarif Vakfı tarafından başarıyla işletiliyor. Eğitim kalitesi tüm ülkelerde velilerin ve o ülkeyi yönetenlerin takdirini kazanıyor.”

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