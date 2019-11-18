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18 Kasım 2019 Pazartesi 20:09:48 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 21:32:02

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yapmadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için yapılan mutabakata ilişkin, "Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden temizlenmesi) Netice alamazsak, tıpkı ABD ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Çavuşoğlu, dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ının Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada meydana geldiğini belirtti, Türkiye'nin bu denli zor bir coğrafyada dış politika yürüttüğünün altını çizdi.

İki ay önce 26 ilde 3 bin 500 vatandaşla yapılan ankette, ankete katılanların yüzde 70'den fazlasının Türk dış politikasını başarılı bulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türk dış politikasında herhangi bir eksiklik olmadığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin geçtiği zorlu süreçlerin ardından Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde reformcu kimliğine geri döndüğünü ve üzerine düşen sorumlulukları yaptığını vurgulayarak, "Her şeyin sorumlusu olarak Türkiye'yi görmek, Türkiye'ye ve bize haksızlıktır." diye konuştu.

"TÜM ATAMALARIMIZI İÇERİDE VE DIŞARIDA OBJEKTİF KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE YAPIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı atamalarına ilişkin yapılan eleştiriler üzerine Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı olduğum günden bu yana bakanlık içinde ekipçilik vesaire tüm anlayışları bir kenara bırakarak, tüm atamalarımızı içeride ve dışarıda objektif kriterler çerçevesinde yapıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, dışişleri bakan yardımcıları ve personeller konusunda ilgili kişilerle atamalar konusunda istişarelerin yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda toplamda 249 büyükelçimiz var ve sizin tabirinizle dışarıdan 24 büyükelçimiz var. 249'a 24. Öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki bakanlığın tamamen içeride ve dışarıda herkes dışarıdan atanmış. Bu da doğru değil. Size göre azdır, çoktur ama ihtiyaca göre karar veriyoruz. İhtiyaca göre karar verdiğimize göre ve yasal bir şey yapıyoruz. Etik olmayan bir şey yapmıyoruz."

Bakan Çavuşoğlu, siyasi partiler ne zaman isterse Türk dış politikasına ilişkin kendilerini bilgilendirebileceklerini dile getirerek, "Bizim sizi bilgilendirmeme ya da bilgilendirmek istememe gibi bir duruma düşmemiz mümkün değil." diye konuştu.

"MUTABAKATIN GEREĞİNİ TAMAMEN YAPMADILAR"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, ABD ve Rusya arasında sıkışık bir ülke olmadığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hazırladığımız metinler üzerinden müzakere yapılarak mutabakat sağlandı ya da ortak açıklama yapıldı. Arkadaşlarımız da gerçekten çok iyi bir şekilde çalıştılar. Sonuçta burada biz iki ülkeyle de 5 gün içinde mutabakata vardık. Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım. Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım."

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