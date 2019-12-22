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22 Aralık 2019 Pazar 23:08:12 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 23:11:48

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Borrell bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

(AA)

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