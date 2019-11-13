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13 Kasım 2019 Çarşamba 15:09:34 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 15:12:06

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı: Göç, Avrupa'da hükümetleri bitiriyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Yasa dışı göç ya da 'düzensiz göç' diye tanımlayacağımız göç, Avrupa'da hükümetleri bitiriyor ve yeni hükümetler kuruyor." dedi.

 Kaymakcı, Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Küresel ve Bölgesel Sınamalar Karşısında Türkiye-AB İlişkileri" konferansında yaptığı konuşmada, AB'de eski ve yeni ülkeler arasında ayrışmalar oluştuğunu belirtti.      

 AB içinde kurumsal bir zafiyet ve acziyet olduğunu anlatan Kaymakcı, "Birleşmiş Milletler'de 5 daimi temsilci Güvenlik Konseyi'ni bloke ediyor. 5 ülkenin istemediği hiçbir şey olmuyor ve dünyanın temel sorunlarına çözüm üretemiyoruz. Çözülemeyen bir Filistin sorunu, çözülemeyen bir Kafkasya sorunu, çözülemeyen bir Karabağ sorunu, çözülemeyen bir sürü dondurulmuş çatışmalar var, bunların hepsi bekliyor." diye konuştu.      

Terörün dünya gündeminde etkin olduğunu ifade eden Kaymakcı, şöyle devam etti:      

"DEAŞ diye bir terör unsuru şu anda herkesin gündemine girdi. Afganistan'da görev yaparken şu sloganı geliştirmiştik, 'Eğer siz Afganistan'a gitmezseniz, Afganistan size gelir', neyle gelir, terörle gelir, radikalleşmeyle gelir, uyuşturucuyla gelir, göçle gelir. Bugün aslında bunları Irak'ta da görüyoruz, Suriye'de de görüyoruz. Eğer biz Batı olarak bu ülkelerdeki sorunlardan kendimizi uzak tutarsak, kendimizi rahata alamayız. Dolayısıyla bu bölgelere yönelik belli politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Şu anda terörizm tüm Batı ülkelerinin gündem maddelerinden biri olmaya başladı."      

- "Büyük göç dalgalarıyla karşı karşıyayız"      

 Kaymakcı, Avrupa'yı birçok konunun çeşitli yönleriyle etkilediğini vurgulayarak, "Yasa dışı göç ya da 'düzensiz göç' diye tanımlayacağımız göç, Avrupa'da hükümetleri bitiriyor ve yeni hükümetler kuruyor. Şu anda göç korkusu Avrupa Birliği üyesi ülkelerde özellikle de Almanya, Danimarka, İsveç, Avusturya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde siyasete en fazla şekillendiren, hükümetlerin oluşumunu etkileyen konu haline dönüştü. Düzensiz göç gibi ciddi bir sorunla ve tarihte görülmemiş büyük göç dalgalarıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.      

Kaymakcı, dünyanın her tarafında popülizmin etkili olduğunu, ABD Başkanı Trump'ın halkın duymak istediklerini, anlayacakları dilde twitter diplomasisiyle yönettiğini ifade etti.      

Popülizmin ciddi bir sorun haline gelmeye başladığını vurgulayan Kaymakcı, "Popülizm ve aşırı sağ yükselişte. Birçok Avrupa Birliği ülkesinde aşırı sağ ikinci parti olma konumuna geldi, bazı ülkelerde neredeyse ilk parti oldu. Bu eğilimde bütünleşmeden, iş birliğinden bahsederseniz biraz kendinizi kelaynak kuşu gibi hissediyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir dünya düzeni içerisindeyiz." diye konuştu.      

Konferansa, Edirne Başsavcısı Fatih Karabacak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve öğrenciler katıldı.      

 Bu arada, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.      

Ziyarette, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural da yer aldı.      

(AA)

 

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