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03 Ekim 2019 Perşembe 20:59:48 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 21:02:01

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile görüşmesinde, düzensiz göç hareketlerine ilişkin güncel meseleleri ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen heyetler arası görüşmede, iki ülkenin ortak meselelerinden biri olan düzensiz göç hareketlerine ilişkin güncel gelişmeler ele alındı. 

Kıran, Yunanistan'da kurulan yeni hükümetten sonra bu ülkeden Türkiye'ye ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kumuçakos ile 18 Mart Mutabakatı başta olmak üzere düzensiz göçle mücadele önlemlerini değerlendirdi.

Türkiye'nin 18 Mart Mutabakatı yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Kıran, Avrupa Birliği'nin (AB) de bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti.

Kıran, özellikle vize serbestisi, Türkiye ile yeni müzakere başlıklarının açılması ve finansman sağlanması süreçlerinin hızlandırılması konularında AB'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda çıkan yangın sonrasında Yunan Bakanlar Kurulunun 10 bin mülteciyi Türkiye'ye iade etme kararına yönelik Ankara'nın tutumunu dile getiren Kıran, Edirne'den kara yoluyla Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan düzensiz göçmen sayısının artmasına yönelik iki ülke arasında daha etkin iş birliğinin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Kıran, Kumuçakos ile görüşmesinde, 15 Temmuz sonrası Yunanistan'a firar eden FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi konusunda Türkiye'nin haklı beklentilerinin de altını çizdi.

(AA)

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