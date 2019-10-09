  • Bist 100
    101859
  • Dolar
    5,8411
  • Euro
    6,4066
  • Altın
    280,8190
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Suriye sınırına yaklaşık 130 araçlık konvoy Suriye sınırına yaklaşık 130 araçlık konvoy
Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı
Suriye'deki 150 aşiretten Türkiye ve operasyon açıklaması! Suriye'deki 150 aşiretten Türkiye ve operasyon açıklaması!
Mısır, Yunanistan ve Rumlardan Fırat'ın doğusu operasyonu mesajı! Mısır, Yunanistan ve Rumlardan Fırat'ın doğusu operasyonu mesajı!
Batı medyası terörle omuz omuza Batı medyası terörle omuz omuza
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin detayları ortaya çıktı Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Geri sayım başladı! Vurulacak hedefler belirlendi Geri sayım başladı! Vurulacak hedefler belirlendi
1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Ekonomiye darbe ellerinde patladı! Ekonomiye darbe ellerinde patladı!
ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli toplantı' çağrısı ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli toplantı' çağrısı
Dış güçler hani hayaldi? Sus pus oldular! Dış güçler hani hayaldi? Sus pus oldular!
Osman Kavala'ya zor soru Osman Kavala'ya zor soru
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor... Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
İtiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım İtiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım
Fahrettin Altun: Dünya, Türkiye'yi desteklemelidir! Fahrettin Altun: Dünya, Türkiye'yi desteklemelidir!
Şarkıcı Haluk Levent, babasından işkence gören genç kıza sahip çıktı Şarkıcı Haluk Levent, babasından işkence gören genç kıza sahip çıktı
Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek
WSJ'den Türkiye makalesi: "Türkiye'nin ABD'ye karşı meşru şikayetleri var" WSJ'den Türkiye makalesi: "Türkiye'nin ABD'ye karşı meşru şikayetleri var"
Organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli operasyon: Gözaltılar arasında cezaevi müdürü ve polis de var Organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli operasyon: Gözaltılar arasında cezaevi müdürü ve polis de var
Küçük gelin Küçük gelin
Master baba Master baba
Sapık fotoğrafçı stüdyoya gizli kamera koyup çalışanları ve müşterileri kaydetti Sapık fotoğrafçı stüdyoya gizli kamera koyup çalışanları ve müşterileri kaydetti
Yağmur altında konser Yağmur altında konser

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ekim 2019 Çarşamba 08:05:39 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:07:38

Dış güçler hani hayaldi? Sus pus oldular!

ABD Başkanı Donald Trump, attığı Tweet’le geçtiğimiz sene ülkemizde yaşanan ekonomik darbeyi kendi elleriyle yaptıklarını resmen itiraf etti. Ekonomik kriz değil finansal saldırı denildiğinde dalga geçenler başını kuma gömdü.

BD Başkanı Donald Trump, önceki gün Türkiye ekonomisini doğrudan hedef aldığı Tweet’inde önemli bir itirafta bulundu. Türkiye’nin Suriye’ye yapmayı planladığı askerî operasyona temas eden Trump “Daha önce de güçlü bir şekilde ifade ettiğim gibi, Türkiye benim harika ve emsalsiz mantığım çerçevesinde sınırı aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini tamamen yok ederim. (Daha önce yaptım!)” dedi.

Trump, geçtiğimiz yıl dolar kurunun 7 liranın üstüne çıkmasında etkisinin olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Buradan ilan ediyorum, oyununuzu gördük, meydan okuyoruz” diyerek rest çektiği küresel operasyon için muhalefet liderleri “Dış güçler bahane, ekonomiyi yönetemiyorlar” açıklamasını yapmıştı. Bazı muhalif yazarlar da iktidar yandaşları üst akıl, dış güçler, faiz lobisi, soğan stok lobisi, haçlı ittifakı gibi kavramlarla örtmeye çalışıyor. Dış güçler bahanesiyle seçmen aldatılıyor” diye yazmıştı. FETÖ’cüler de kara propagandaya öncülük etmiş, firari Said Sefa “Medya başta olmak üzere, hükûmete yakın sermaye sahipleri, ekonomistler, ekonomi politikasını yürüten bakanlar hepsi de bal gibi biliyor ki “dış güçler” bahanesi seçmeni aldatmaya yönelik bir bahane ve ülke batıyor” diye Tweet atmıştı.

Trump’un “Türkiye ekonomisini mahvederim. Daha önce yaptım” açıklaması Türk ekonomisi üstündeki küresel müdahaleyi gözler önüne serdi.

NE DEMİŞLERDİ?

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Dolar yükselince ‘Dış güçler bize operasyon çekiyor’ diyor. Sen çocuk musun sana operasyon çekiyor. Aklın nerede? Hayalî düşmanlar, güçler oluşturarak problemleri soyutlaştırmaya çalışıyorlar.

-İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray: Yaşanan ve giderek ağırlaşan ekonomik krizin sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükûmetidir. Dış güçler ilk defa 1071’de karşımıza çıkmıştı ve o zamandan beri var. Yani dış güç veya düşmanlar AKP iktidarına özel ortaya çıkmış değil. İktidar başarısızlığını hayalî güçlere yüklemesin. Yok, eğer bu dış güçler hayalî değilse çıkıp açıklayın, kimdir bu dış güçler dediğiniz kişiler ve ülkeler.

-Emin Çapa: Faizlerimiz korkunç yüksek, faizlerin yükselmesinin tek nedeni Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu faizler Recep Tayyip Erdoğan faizidir. Bu yüksek enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur. Dış güç falan bunlar tamamen bahanedir.

-CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Biz bu iktidarı yıllarca uyardık. “El atına binen tez iner” dedik. Dinlemediler. Ekonomi takla atınca da başladılar bahane bulmaya… Yok, “Gezi protestoları”, yok “Döviz saldırısı”, yok “Dış mihraklar”...

13 KASIM’DA GÖRÜŞECEKLER

Aynı Trump, çirkin sözlerinden saatler sonra bir açıklama daha yaptı ve Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu söyledi. Trump “Birçokları Türkiye’nin ABD’nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35’lerin çelik gövdesini yapıyor. Erdoğan 13 Kasım’da davetlim olarak Washington’a gelecek. Türkiye NATO’nun önemli bir üyesidir” dedi. Trump ayrıca, Türkiye’nin yardımıyla İdlib bölgesinde birçok hayatı kurtardığını da belirtti.

(Türkiye Gazetesi)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ