Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Hanifi Koç'tan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

  • Bist 100
    101213
  • Dolar
    5,7696
  • Euro
    6,3729
  • Altın
    278,2710
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti
İngiltere'den İran'ın Esed rejimine petrol satışına tepki İngiltere'den İran'ın Esed rejimine petrol satışına tepki
Türk Keneşi'nde zirve hazırlığı Türk Keneşi'nde zirve hazırlığı
Son dakika... BM'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a çağrıda bulundu Son dakika... BM'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a çağrıda bulundu
Haç kalıyor, başörtüsü yasaklanıyor! Avusturya'da eski başbakandan başörtüsü yasağı vaadi Haç kalıyor, başörtüsü yasaklanıyor! Avusturya'da eski başbakandan başörtüsü yasağı vaadi
Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi
Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakı vaadini tekrarladı Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakı vaadini tekrarladı
Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Bahçeli: İnsanlık düşmanlarına silah sevkiyatı yapan ABD samimiyetsizdir Bahçeli: İnsanlık düşmanlarına silah sevkiyatı yapan ABD samimiyetsizdir
Moldova-Türkiye İLK 11'LER Moldova-Türkiye İLK 11'LER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak kolay değil Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak kolay değil
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı diledi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı diledi
ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı
Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Hanifi Koç'tan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Hanifi Koç'tan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
Pençe harekatında EYP'ler ortadan kaldırıldı Pençe harekatında EYP'ler ortadan kaldırıldı
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Süleyman Turan yarın son yolculuğuna uğurlanacak Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Süleyman Turan yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Çinli e-ticaret devi Alibaba'ın kurucusu Jack Ma emekliye ayrıldı Çinli e-ticaret devi Alibaba'ın kurucusu Jack Ma emekliye ayrıldı
Filipinler'in güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem Filipinler'in güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem
Yaralı yalı çapkını tedavi sonrası doğaya salındı Yaralı yalı çapkını tedavi sonrası doğaya salındı
Erzurum'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi Erzurum'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi
Antalya'daki operasyonda 450 litre sahte içki ele geçirildi Antalya'daki operasyonda 450 litre sahte içki ele geçirildi
ABD füze denemesine Rusya'nın "yanıtı" ileri aşamada ABD füze denemesine Rusya'nın "yanıtı" ileri aşamada
Diyarbakır'daki oturma eylemine bir anne daha katıldı Diyarbakır'daki oturma eylemine bir anne daha katıldı
Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu üyesi oldu Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu üyesi oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Eylül 2019 Salı 18:44:32 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 18:50:46

Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Hanifi Koç'tan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek veren Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Hanifi Koç, anneleri ziyaret ederek, onlarla görüştü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Koç, annelerin oturma eylemi başlatmasını millet için iyi bir gelecek olarak gördüğünü belirterek, "Bu insanların feryadı Türkiye milletine bir şey söylüyor. Biz bir bütünüz. Artık terörün ülkemizde ve şehirlerde olmasını istemiyoruz. Bu onun eseridir. Bunu da başlatan Hacire annedir. Allah ondan razı olsun. Geldim, desteklerimi sundum. İnşallah bu ülkede terör bitecek." ifadelerini kullandı.

Oturma eylemi yapan anneleri ziyaret eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da annelere destek mesajı verdi.

Bugün acılı anneleri konuşmaları gereken bir günde olduklarını anlatan Demirbağ, bu ailelerin onurlu duruşlarına destek vermek için geldiklerini belirtti.

Demirbağ, "Evlatları, aş, iş vadiyle kandırılarak, dağa kaçırılan ciğeri dağlı annelerimizin evlatlarına kavuşabilmek umuduyla başlatmış oldukları bu onurlu direniş dolayısıyla Elazığ'dan geldim. Benim kayınbabam Abdulvahap Akar yıllar önce Iğdır'da PKK tarafından kaçırılıp şehit edildi. Bu acıyı yüreğinde hisseden bir bölge milletvekili olarak bacılarımıza, annelerimize destek vermek, yanlarında olabilmek için buraya geldim. Kendilerine Allah sabır versin. İnşallah annelerin bu duruşları, direnişleri mutlu bir sonla neticelenir." diye konuştu.

"Annelerin öfkesi aslında bizim de öfkemiz"

Anneleri ziyaret eden Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Gülşen Koçak ise  PKK'nın sırtını Batı'ya dayayan bir terör örgütü olduğunu, bu topraklarda huzur bırakmadıkları gibi bu insanların çocuklarını dağa kaçırdıklarını bildirdi.

"Annelerin öfkesi aslında bizim de öfkemiz. İstanbul ve Diyarbakır'ın duyduğu öfke aynı. Annelerin bu feryatları arşı titretiyor. Hüzünlü hikayeler var. Her kapı çalındığında sanki evladı gelecekmiş gibi hissederek kapıya açan annelerden bahsediyoruz." diyen Koçak, acının çok büyük olduğunu kaydetti.

Koçak, "Bu dağa kaçırılan çocuklar bizim çocuklarımız, bu toprakların çocukları. PKK, Batı destekli bir terör örgütüdür. Bu çocukları terör örgütüne yedirmememiz gerekiyor. O sebepten buradayız." dedi.

Hollanda'dan gelen gurbetçi Mehmet Demirel de anneleri ziyaret ederek, destek mesajı verdi. Demirel, oturma eylemi yapan anneleri televizyonda izledikten sonra bu başkaldırıya ortak olmak istediklerini aktardı.

Terör örgütü PKK'yı lanetleyen Demirel, şöyle konuştu:

"Demokratik bir yapıda siyasi parti olabilirsiniz bölgede yaşayan halka zulmünüz varsa siz de demokratiklik ve insanlık yoktur. Bir çocuğu anasından ayırıyorsun dağa kaldırıyorsun. Böyle birşey olabilir mi? Avrupa'da 72 millet yan yana yaşıyor. Kimsenin burnu bile kanamıyor. Kimse birbirine yan bile bakmıyor. Burada anaların yanında bulunmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Gurbetçi olmasam sonuna kadar burada otururum."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ