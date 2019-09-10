Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Hanifi Koç'tan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek veren Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Hanifi Koç, anneleri ziyaret ederek, onlarla görüştü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Koç, annelerin oturma eylemi başlatmasını millet için iyi bir gelecek olarak gördüğünü belirterek, "Bu insanların feryadı Türkiye milletine bir şey söylüyor. Biz bir bütünüz. Artık terörün ülkemizde ve şehirlerde olmasını istemiyoruz. Bu onun eseridir. Bunu da başlatan Hacire annedir. Allah ondan razı olsun. Geldim, desteklerimi sundum. İnşallah bu ülkede terör bitecek." ifadelerini kullandı.

Oturma eylemi yapan anneleri ziyaret eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da annelere destek mesajı verdi.

Bugün acılı anneleri konuşmaları gereken bir günde olduklarını anlatan Demirbağ, bu ailelerin onurlu duruşlarına destek vermek için geldiklerini belirtti.

Demirbağ, "Evlatları, aş, iş vadiyle kandırılarak, dağa kaçırılan ciğeri dağlı annelerimizin evlatlarına kavuşabilmek umuduyla başlatmış oldukları bu onurlu direniş dolayısıyla Elazığ'dan geldim. Benim kayınbabam Abdulvahap Akar yıllar önce Iğdır'da PKK tarafından kaçırılıp şehit edildi. Bu acıyı yüreğinde hisseden bir bölge milletvekili olarak bacılarımıza, annelerimize destek vermek, yanlarında olabilmek için buraya geldim. Kendilerine Allah sabır versin. İnşallah annelerin bu duruşları, direnişleri mutlu bir sonla neticelenir." diye konuştu.

"Annelerin öfkesi aslında bizim de öfkemiz"

Anneleri ziyaret eden Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Gülşen Koçak ise PKK'nın sırtını Batı'ya dayayan bir terör örgütü olduğunu, bu topraklarda huzur bırakmadıkları gibi bu insanların çocuklarını dağa kaçırdıklarını bildirdi.

"Annelerin öfkesi aslında bizim de öfkemiz. İstanbul ve Diyarbakır'ın duyduğu öfke aynı. Annelerin bu feryatları arşı titretiyor. Hüzünlü hikayeler var. Her kapı çalındığında sanki evladı gelecekmiş gibi hissederek kapıya açan annelerden bahsediyoruz." diyen Koçak, acının çok büyük olduğunu kaydetti.

Koçak, "Bu dağa kaçırılan çocuklar bizim çocuklarımız, bu toprakların çocukları. PKK, Batı destekli bir terör örgütüdür. Bu çocukları terör örgütüne yedirmememiz gerekiyor. O sebepten buradayız." dedi.

Hollanda'dan gelen gurbetçi Mehmet Demirel de anneleri ziyaret ederek, destek mesajı verdi. Demirel, oturma eylemi yapan anneleri televizyonda izledikten sonra bu başkaldırıya ortak olmak istediklerini aktardı.

Terör örgütü PKK'yı lanetleyen Demirel, şöyle konuştu:

"Demokratik bir yapıda siyasi parti olabilirsiniz bölgede yaşayan halka zulmünüz varsa siz de demokratiklik ve insanlık yoktur. Bir çocuğu anasından ayırıyorsun dağa kaldırıyorsun. Böyle birşey olabilir mi? Avrupa'da 72 millet yan yana yaşıyor. Kimsenin burnu bile kanamıyor. Kimse birbirine yan bile bakmıyor. Burada anaların yanında bulunmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Gurbetçi olmasam sonuna kadar burada otururum."

(AA)