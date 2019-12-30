Diplomat katilleri robot resimle aranıyor

Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak, 17 Aralık 1980 sabahı işe gitmek üzere Güvenlik Ataşesi Engin Sever’le başkonsolosluk konutundan ayrıldığı sırada eşi Demet ve kızı Çağla Arıyak'ın gözleri önünde 2 Ermeni terörist tarafından hedef alındı. Saat 09.45 sularında motosikletli ve beyaz kasklı teröristlerin saldırısı sonucunda Başkonsolos Arıyak olay yerinde, Güvenlik Ataşesi Sever de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından Avustralya Associated Press'i arayan bir kadın, cinayetlerin Sözde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) tarafından işlendiğini bildirdi.

BİR MİLYON DOLAR ÖDÜL

Avustralya polisi, şehit diplomatlar Arıyak ve Sever'in dosyalarının, geçtiğimiz haftalarda yeniden açıldığını duyurmuştu. Yeni Güney Galler Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, düzenlediği basın toplantısında, şehit diplomatların katillerini yakalamak için Terörle Mücadele Birimi bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu ve soruşturmaya katkıda bulunacak bilgi için bir milyon Avustralya doları ödül verileceğini söylemişti. Bu duyurunun ardından ekibin, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda cinayetlerden aranan iki teröristin robot resimlerini yayımladığı bildirildi.

Biri kasklı 2 teröristin robot resimleri yayımlandı. Teröristlerden biri özel teknikle yaşlandırıldı.

ÖZEL TEKNİKLE YAŞLANDIRILDI

Yerel basında çıkan haberlere göre, robot resimlerde teröristlerden birinin kask taktığı görülürken, diğer zanlı, dijital olarak yaşlandırıldı. Her iki zanlının da bugün 60'lı yaşlarda olduğu sanılıyor. Yeni Güney Galler Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, robot resimleri gören ve bu kişileri tanıyanların polisle irtibata geçmesi çağrısında bulundu. Walton, hem bu kişilerden hem de bu kişileri görüp hafızaları tazelenen herkesten haber almayı beklediklerini belirterek bunun soruşturmaya paha biçilmez katkı sağlayacağını vurguladı.

40 YIL ÖNCE DİPLOMATLARIMIZI ŞEHİT ETTİLER

17 Aralık’ta, Arıyak ve Sever'in görevleri başında şehit edilişlerinin 39'uncu yılında, Sydney Başkonsolosluğu rezidansının önünde anma töreni düzenlenmişti.