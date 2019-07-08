Dini ve resmi nikah bir arada
Ağrı Belediye Başkanı Sayan’ın talimatı üzerine, evlendirme memurluğunda yeni bir dönem başladı. Sayan, dini nikhın resmi nikahla birlikte kıyılmaya başlandığını duyurdu.
Ağrı Belediyesi, evlenmek için belediye başkanlığına başvuran çiftlerden gelen yoğun istek üzerine yeni bir uygulamaya imza attı. Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatıyla, belediyede artık dini nikâhlar resmi nikâhla birlikte kıyılabilecek.
YENİ DÖNEMİN İLK NİKAHI
Uygulama, nikâh görüntülerinin paylaşıldığı Ağrı Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikâhı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu. Çifte hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Sayan, “Bundan sonra Ağrı Belediyesi olarak önce dini sonra resmi nikâh kıyacağız.
İSTEK ÜZERİNE KIYILACAK
Dini ve resmi nikâhı ailelerin isteği üzerine birlikte kıyacağız. İsteyen aileler müracaat ettiklerinde belirtecekler. Allah hayırlı ve uğurlu etsin” diye konuştu. 2017'de AK Parti'nin Meclis'e sunduğu, imamlara nikâh kıyma yetkisi veren tasarı yasalaşmıştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika... Hakkari'de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Türkiye'den Yunanistan'da seçimlerden zaferle çıkan Miçotakis'e seçim tebriği
- Trafikte terör estiren baklavacı Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek için emniyete geldi
- Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi
- MİT'ten diplomatik istihbarat vurgusu... İşte o rapordan dikkat çeken ifadeler