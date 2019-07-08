Dini ve resmi nikah bir arada

Ağrı Belediyesi, evlenmek için belediye başkanlığına başvuran çiftlerden gelen yoğun istek üzerine yeni bir uygulamaya imza attı. Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatıyla, belediyede artık dini nikâhlar resmi nikâhla birlikte kıyılabilecek.

YENİ DÖNEMİN İLK NİKAHI

Uygulama, nikâh görüntülerinin paylaşıldığı Ağrı Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikâhı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu. Çifte hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Sayan, “Bundan sonra Ağrı Belediyesi olarak önce dini sonra resmi nikâh kıyacağız.

İSTEK ÜZERİNE KIYILACAK

Dini ve resmi nikâhı ailelerin isteği üzerine birlikte kıyacağız. İsteyen aileler müracaat ettiklerinde belirtecekler. Allah hayırlı ve uğurlu etsin” diye konuştu. 2017'de AK Parti'nin Meclis'e sunduğu, imamlara nikâh kıyma yetkisi veren tasarı yasalaşmıştı.