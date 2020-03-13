Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cuma namazı açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir." açıklamasını yaptı.

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekânlara gitmeleri caiz değildir."