2019 Miss Turkey finalistleri arasında dikkat çeken isimler arasında Dilara Özdemir de yer alıyor. Dilara Özdemir kimdir, kaç yaşında? 2019 Miss Turkey finalisti Dilara Özdemir'in boyu kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması, bugün Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak bu akşam saat 20:30’da yayınlanacak. Miss Turkey finalisti Dilara Özdemir hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DİLARA ÖZDEMİR KİMDİR?

Dilara Özdemir, 20 yaşında. Dilara Özdemir, MALMÖ Üniversitesi Galobal Siyasi İlişkiler Fakültesi İnsan Hakları Bölümü 2. sınıf öğrencisidir.

DİLARA ÖZDEMİR BOYU KAÇ?

Miss Turkey 2019'da 5 numaranın sahibi Dilara Özdemir, 1.77 boyunda.

MİSS TURKEY 2019 NE ZAMAN?

Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması, bugün 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

Yapılan açıklamada, “Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30’da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.

MİSS TURKEY TACINI GEÇEN SENE KİMLER ALDI?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin oldu. Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.