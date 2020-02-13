13 Şubat 2020 Perşembe 13:32:33 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 15:02:16
Dikkat! Meteoroloji çığ uyarısında bulundu
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle çığ yaşanması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerdeki kar yağışı sebebiyle 21 Şubat'a kadar eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
AA
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