21 Temmuz 2019 Pazar 10:50:38 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:51:43
Dikkat! İstanbul Boğazı 13.00'e kadar gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı, "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla 13.00'e kadar gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, gemi trafiği "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" nedeniyle 08.00'den 13.00'e kadar askıya alındı.
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