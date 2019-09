Dikkat çeken yorum: Türkiye dünyada ana oyuncu olacak!

Amerikan ordusu için haberler hazırlayan şahin çizgideki American War On The Rocks internet haber sitesinde Amerikan generalleri ve hükümeti için uyarı niteliğinde bir yazı yayımlandı. Amerikan hükümetine Türkiye’deki dönüşümü anlatan yazının sahibi ise sitenin başyazarı ve Amerikan Foreign Policy Research Center Ortadoğu Programı Direkötürü Aaron Stein. Türkiye’nin son dönem politikalarına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası politikayla ilgili görüşlerine yazısında yer veren Stein şu değerlendirmelerde bulundu:



SİSTEMİ HEDEF ALDI



“Başkan Erdoğan, Türkiye’nin gelenekselleşmiş haldeki, dünyayı askeri ihtiyaçlarına göre değerlendirme fikrinden ayrıldı. Batılı ülkeler ve ABD’nin uzun süredir kendisine haksız davrandığını ve anlayışsız olduğunu düşünen Erdoğan, bu sistemi değiştirmek ve gerekirse yeni yükselen dünya düzeninde masada ana oyunculardan birisi olmak istiyor.”



ABD ENGEL OLAMAZ



“Amerikan ordusu Suriye’den çekilirse Türkiye’nin, Kürtlere karşı savaş açacağı korkusu, S-400 krizine alternatif olarak için Patriot füze sistemleri önermesi ya da Amerikan yönetiminin Ankara’ya sürekli diplomatik ziyaretlerde bulunması gibi korku ve çözümler artık hiçbir işe yaramayacağının anlaşılması gerek. Türkiye yapmak istediği hamleleri eninde sonunda yapmaya kararlı. Türkiye NATO’ya bağımlı olmaktan çıkarak çok yönlü bir oyuncu olmak istiyor... Türkiye, Rusya’nın ve Çin’in yükseldiği yenidünyada masadaki ana oyunculardan birisi olarak yerini almak istiyor ve bunu da başaracak.



TSK UZUN VADEDE GÜÇLENİR



“S-400’ hava savunma sistemi ve gündemde olan Su-35 savaş uçağı gibi Rus savunma araçlarının satın alınması her ne kadar kısa vadede Türk ordusunu zayıflatacak olsa da uzun vadede güçlendirecek ve Türkiye’yi de güçlü bir silah ihracatçısı haline getirecektir. Türkiye, Batı’ya karşı dönmüyor, yalnızca bağımsız karar veren bir ülke haline geliyor… NATO’ya tam bağlı Türkiye eskiden nükleer silahları kendi ulusal savunma ihtiyaçları arasında görmezken, Rusya’ya yakınlaştıkça bu ihtiyaç giderek artmakta.”



(Akşam)