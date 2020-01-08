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08 Ocak 2020 Çarşamba 13:52:40 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:02:29

Dikkat çeken misilleme detayı: ABD'nin kırmızı çizgisi 'can kaybı'dır!

Kasım Süleymani suikastına karşı ABD üslerine misilleme yapan İran, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Peki, ABD, İran'a nasıl misillemesi ne olacak? ABD askerlerinin can kaybının olmamasının bölgede yükselen askeri gerilimin gidişatı açısından önemli olduğunu belirten uzmanlar ABD'nin kırmızı çizgisi 'can kaybı' olduğunu belirtti.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde ABD ordusunun, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikastı bölgeyi savaşın eşiğine getirdi.

İran ile ABD arasındaki askeri gerilim ve misilleme tehditleri her geçen gün şiddetlenirken, İran ordusu dün Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenledi.

İran haber ajansları, saldırıda 80 Amerikan askerinin öldüğünü iddia ederken, ABD tarafından bu bilgi doğrulanmadı.

İRAN-ABD GERİLİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

İranlıların füze saldırısından oldukça memnun olduğuna işaret eden İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanvekili Hakkı Uygur, "Füze saldırıları, iç politika açısından İran kamuoyunu tatmin eder nitelikte. ABD tarafından bir açıklama gelmedi ancak can kaybı yoksa gerilimin azalacağını söyleyebiliriz. Aksi bir durum varsa daha kötü senaryolar ortaya çıkacaktır. En iyi senaryo şu anda 'İran intikam aldım, ABD askerim ölmedi' demesi. Durum böyleyse bir şekilde gerilim düşer ve iki tarafta bu krizden çıkmış olur" yanıtını verdi.

"ABD üslerine yönelik saldırılar İran için ne anlam ifade ediyor?" sorusuna yanıt veren İRAM Dış Politika Koordinatörü İsmail Sarı ise, "İran 15 füze kullanılarak bir asker üssü vurarak, Kasım Süleymani ile kaybettiği prestijini kazanmış oldu. İran ABD ile savaş istemiyorsa, bundan sonra askeri anlamda bir misillemeye gitmeyecektir." dedi.

İran'ın bundan sonra atabileceği adımlar neler olabilir? sorusuna yanıt veren Sarı, "Belki daha farklı siber saldırılar olabilir. ABD'yi bir şekilde zarara sokacak öngörülemeyen farklı misillemeler olabilir. Ancak yeni bir askeri misilleme beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin can kaybının olmamasının bölgede yükselen askeri gerilimin gidişatı açısından önemli olduğunu belirten Sarı, "ABD personellerinin o saatlerden önce sığınaklara indiği ve üslerin boşaltıldığı bilgisi geliyor. Şayet bir personel kaybı olsaydı, Trump bu kadar rahat bir açıklama yapmazdı. Sonuçta seçime giden bir ABD yönetiminden bahsediyoruz. ABD halkının en hassas olduğu noktada can kaybıydı. Bu hassasiyetin İran tarafından korunduğu görülüyor. Netice itibariyle İran, Kasım Süleymani ile prestijinin bu operasyonla yeniden kazandığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Saldırının İran'daki yansımaları neler?" sorusuna yanıt veren Tahran Üniversitesi İran Araştırmaları'ndan Abdullah Sayın, şunları söyledi:

"Füze saldırıları İran toplumunda biriken öfkeyi ve oluşan beklentiyi ilk süreçte karşıladı diyebiliriz. Zira saldırının başlamasından kısa bir süre sonra 'intikamının alınmaya başlandığı' haberleri eşliğinde Kasım Süleymani’nin cenazesi defnedildi. Meşhed, Şiraz, Kerman ve Tehran gibi birçok şehirde halk gece sevinç gösterilerinde bulundu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ve İran haber ajansları "Rahat uyu Serdar Kasım, intikamın alınıyor" paylaşımlarında bulundu. Saldırının Kasım Süleymani’ye gerçekleştirilen operasyonla aynı saate denk getirilmesi de sembolik açıdan önemliydi."

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