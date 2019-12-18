'Dikenli teller sizi korumayacak'

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda katılımcılara hitap eeden Başkan Erdoğan, Birçok Batılı dostların Suriye kaynaklı düzensiz göç meselesine, sadece güvenlik ve çıkar penceresinden bakmayı tercih ettiğine dikkati çekti. Erdoğan, “Dikenli tel örgülerinin Avrupa'yı mülteci akınından koruyacağı gibi son derece yanlış bir düşünceye prim verildi. Hatta çözüm yolu olarak Akdeniz'deki mülteci botlarının batırılması dahil ileride utançla hatırlanacak önerilerle karşılaştık. Bu botları şişleyerek batırdılar ve o insanları Akdeniz'in sularına gömdüler” dedi.

ERDOĞAN'A ALKIŞLI DESTEK

Irkçı partiler başta olmak üzere kimi siyasetçilerin mülteci düşmanlığı üzerinden oy yarışına girdiğini gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “DEAŞ terörü bahanesiyle Suriye topraklarından sınır illerimize saldıran, kan döken, Suriye'de etnik temizlik yapan terör örgütlerine destek verildi. Suriye'de 9 yıldır yaşanan insanlık dramını Halep'teki şu duvar yazısı çok net anlatmaktadır; 'Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı dünya anında müdahale ederdi.' Petrol kuyularını koruma uğruna harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır.” Başkan Erdoğan'ın bu sözleri salondaki katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

KİMLER RAHATSIZ BİLİYORUZ

Erdoğan, “Ben de sesleniyorum diyorum ki; o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım, ondan sonra o terör bölgesine şu projeleri uygulayarak, şu anda mülteci halinde olan bu insanları o yaptığımız evlere, okullara, hastanelere barınmaları için oraya yerleştirelim. Ama buna yanaşmıyorlar. Çünkü petrol onlara daha çok lazım. YPG/PKK terör örgütünün sivilleri hedef alan saldırılarına rağmen bu bölgeler halihazırda Suriye'nin en yaşanabilir, en huzurlu alanlarıdır. Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine dönüşlerinden kimlerin, hangi güçlerin rahatsız olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

GÜLÜCÜK ATIYORLAR

Birçok devlet başkanıyla Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güven tesisi için görüştüğünü belirten Başkan Erdoğan, “Gelin bir güvenli bölge tesis edelim dediğimde hepsi, 'gayet güzel' diyorlar. Çünkü ortada bir terör koridoru var. 'Siz destek verin, bakın plan hazır, projeler hazır, bunu bir an önce yapalım' dediğimizde dünyanın devleri, parası en çok olanlar, sadece bize gülücük atıyorlar. Destek vermeye gelince destek ne yazık ki yok” diye konuştu.

Erdoğan-Guterres görüşmesi BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşti.

GUTERRES'LE TOPLANTI

Erdoğan dünkü resmi temasları kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya geldi. BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Erdoğan, “Mültecileri kendi topraklarında tutacak formüllerin devreye alınması gerekiyor” dedi.

BİRKAÇ ÜLKENİN ÇABASI YETMEZ

Erdoğan, vicdanları yaralayan sığınmacı sorununun, küresel düzeyde atılacak adımlarla çözülebileceğini söyledi.

“Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez” diyen Başkan Erdoğan, “Avrupa Birliği'nin bize verdiği söz vardır. '3 3 milyar euro bu kurumlara destek vereceğiz' demişlerdir. Şu an itibarıyla ne yazık ki Avrupa Birliği'nden Bu STK'lara gelen destek ancak 2 milyar euro'ya ulaşmış durumdadır. Hâlâ ikinci 3 milyar için herhangi bir ses yok. Bundan da tahsis edilen 450 milyon euro 'geldi, geliyor' diyorlar ama gelmiş değil” açıklamasında bulundu.

KÜRESEL SAHİPLENME GEREK

Erdoğan şöyle devam etti: “Gerek Sayın Guterres gerekse Sayın Grande daima ülkemize destek olmuş, meseleye sahip çıkmışlardır. Mülteci meselesinin bizim gibi bu insanlara layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır. Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesi ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır. Küresel sahiplenme konusunda halen arzu edilen seviyenin çok uzağında olduğumuzu görüyorum.”

Erdoğan ve Putin telefon konuşmasında ikili ilişkileri de ele aldı.

PUTİN'LE LİBYA GÖRÜŞMESİ

Erdoğan ve Putin telefonda Libya, Suriye ve bölgesel konuları konuştu.

Cenevre'de bulunan Başkan Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır” denildi.

KONUŞULMASI GEREKİYOR

Bu arada, telefon görüşmesinden önce Moskova'da habercilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Erdoğan'la Putin'in Libya'yı görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Peskov, “Elbette, ilerideki telefon ve yüz yüze görüşmelerinde Libya meselesi muhakkak ele alınacak. Libya meselesinin de konuşulması gerekiyor” dedi.

İMRAN HAN'I KABUL ETTİ

Erdoğan, Cenevre'deki resmi temasları kapsamında, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti. BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, bir saat 40 dakika sürdü.