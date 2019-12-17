Didem Arslan Zafer Arapkirli’ye haddini bildirdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, canlı yayına bağlanarak Ethem Sancak ile tartıştı. Gazeteci Zafer Arapkirli de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada programın moderatörü Didem Arslan'ı hedef aldı.

Zafer Arapkirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YAZIKLAR OLSUN Didem Arslan, Ethem Sancak’ın ve yandaş yalaka bir gazetecinin, Habertürk yayınına cevap için bağlanan CHP Grup Başkanvekilini (bağırarak) susturmalarına izin verdiğin için. Bu yayınınız, TV tarihinin yüz karasıdır. Sana bu işleri böyle mi öğrettik?" dedi.

Didem Arslan Yılmaz da Zafer Arapkirli'nin mesajına canlı yayında cevap verdi.

Yılmaz canlı yayında yaptığı açıklamada Arapkirli'nin mesajını okuyarak şöyle cevap verdi:

"Birincisi ben bu işi Zafer Arapkirli sizden öğrenmedim. İkincisi korkmuyorum. Üçüncüsü biz Sayın Engin Özkoç'a, Ethem Sancak'la beraber yayın davetinde bulunduk. Sayın Engin Özkoç, Ethem Sancak'la beraber bu yayına katılmayacağını söyledi. Ve bütün cevap hakkını da kullandı. Siz de televizyonculuk yaptınız. Belki biliyorsunuzdur. Tartışma oldu. Tartışma sırasında bağzı sözler yarım kalmış olabilir. Ama ben bu işi Zafer Arapkirli sizden öğrenmedim. Öğrenmek de istemem. Bu ifadelere baktığınızda, bunu da belirteyim yani. Gazeteci adam böyle tweet atmaz. Hangi hıncınız var, bilmiyorum ama... Önce bir oturun külahı önünüze koyun, düşünün. Ondan sonra tweet atın."

Habere DönFacebook'ta paylaşTwitter'da paylaşSitene Ekle