Dezenformasyon ne demek? İşte TDK Dezenformasyon anlamı

Elazığ'da gerçlekeşen 6.8'lik deprem sonrası AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı yapıldı. AFAD sosyal medyada depremle ilgili oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşlar "Dezenformasyon ne demek?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. TDK Dezenformasyon anlamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

DEZENFORMASYON NE DEMEK?

Dezenformasyon, yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi. Hasmı rencide etmeyi, aşağılayıp küçük düşürmeyi amaçlayan Karşı propaganda ile benzerlik taşır. Sahte belge, el yazısı, fotomontaj ve montaj filmler ile fabrikasyon istihbarat ve dedikoduların duyurulması gibi yöntemleri bulunur.

TDK DEZENFORMASYON ANLAMI

TDK'da dezenformasyon "Bilgi çarpıtma" anlamına geliyor.

AFAD'IN DEZENFORMASYON UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." ifadesi kullanıldı.