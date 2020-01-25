Dezenformasyon ne demek? İşte TDK Dezenformasyon anlamı
Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik deprem sonrası AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı yapıldı. AFAD sosyal medyada depremle ilgili oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşlar "Dezenformasyon ne demek?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. TDK Dezenformasyon anlamı haberimizde..
Elazığ'da gerçlekeşen 6.8'lik deprem sonrası AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı yapıldı. AFAD sosyal medyada depremle ilgili oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşlar "Dezenformasyon ne demek?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. TDK Dezenformasyon anlamı haberimiz içerisinde yer alıyor.
DEZENFORMASYON NE DEMEK?
Dezenformasyon, yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi. Hasmı rencide etmeyi, aşağılayıp küçük düşürmeyi amaçlayan Karşı propaganda ile benzerlik taşır. Sahte belge, el yazısı, fotomontaj ve montaj filmler ile fabrikasyon istihbarat ve dedikoduların duyurulması gibi yöntemleri bulunur.
TDK DEZENFORMASYON ANLAMI
TDK'da dezenformasyon "Bilgi çarpıtma" anlamına geliyor.
AFAD'IN DEZENFORMASYON UYARISI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." ifadesi kullanıldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- MSB ve Genelkurmayda arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu
- AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması: 7 gün 24 saat çalışma esasına geçildi
- Bakanlar deprem bölgesinde! İnceleme sonrası ilk açıklama geldi
- Kandilli: Elazığ'da artçılar bir hafta sürebilir
- Başkan Erdoğan’dan Elazığ depremi açıklaması: Kurumlarımız gerekli tedbirleri almaktadır