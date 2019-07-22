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22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:54:42 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:04:17

Devrim niteliğinde gelişme! Kamu kaynakları vatandaşa açılacak

Yeni dönemde devlet yönetiminde vatandaş da söz sahibi olacak. Hak arama kolaylaşırken kamunun harcamaları da daha şeffaf hale gelecek.

Beş yıllık dönemde uygulanacak yeni "kamu yönetimi modeli" devreye girdi. Devlet yönetiminde yeni dönem 11. Kalkınma Planı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizdiği "sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı" vizyonu üzerine kuruldu.
 
Sabah'ın haberine göre, kamuda kurumsal kaliteyi artırmaya yönelik adımların ön plana çıktığı planda, vatandaş artık devlet yönetimine doğrudan katılacak, hak arama yolları kolaylaşacak. Kamu kaynaklarının kullanımı vatandaşa açılacak, "harcama. gov.tr" portalı üzerinden paylaşılacak.
 
1- ETKİN DEVLET HİZMETİ: Kamu hizmet sunumu teşkilat ve yöntemler bakımından gözden geçirilecek. Hizmetlerin etkinliği için daha az idari birimden oluşan kamu yönetimi yapısı oluşturulacak. Yeni hizmetler için yeni birimler kurmak yerine mevcut idarelerin yerine getirmesi sağlanacak.
 
2- İDARİ İŞLERDE ADALET-EŞİTLİK: İdari işlemlerde adalet ve eşitlik temelinde etkin ve hızlı yapı sağlanacak. Farklı demokratik katılım yolları ile idare üzerindeki kamuoyu denetimi güçlendirilecek.
 
3- VATANDAŞ AKTİF KATILACAK: İhtiyaç ve beklentilere göre hızlı karar alınacak, vatandaşlar sürece dahil edilecek. Vatandaşın kamu yönetimine yönelik önerileri politika oluşturma süreçlerine dahil edilecek. Vatandaş memnuniyetinin artırılması için iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılacak.
 
4- HAK ARAMAK KOLAYLAŞACAK: Hak arama yolları kolaylaşacak. İdare-birey arasındaki ilişkide hukuki belirlilik ilkesi güçlendirilecek. Vatandaş haksız bir uygulama ile karşılaştığında kendilerine tanınan haklar ile başvuruda bulanabilecekleri merciler konusunda bilgilendirme sağlanacak.
 
5- KAMU KAYNAKLARINA ERİŞİM: Kamu kaynaklarının tahsis ve kullanımı kamuoyunun erişimine açılacak. E-devlet ile yaygınlaştırılarak verimlilik artırılacak.
 
6- KAMU HARCAMALARINA ŞEFFAFLIK: Kamu harcamalarıyla ilgili verilerin bütüncül, kullanıcı dostu formatta paylaşımı için harcama.gov.tr portalı açılacak. Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak için ihale ve sözleşme süreci iyileştirilecek. Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek.
 
7- CİMER'İN ETKİNLİĞİ ARTACAK: Dilekçe ve bilgi edinme hakkının Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla hızlı bir şekilde kullanılması sağlanacak. ALO 150 hattının etkinliği artırılacak.
 
8- İLETİŞİM PLANLAMA REHBERİ: Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medyada vatandaşla etkileşimi ölçülecek ve analiz edilecek. Bakanlıklar ve kurumlar için İletişim Planlama Rehberi çıkarılacak.
 
9- EKONOMİDE KATILIMCI ANLAYIŞ: Kent konseylerinin daha aktif hale getirilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Ekonomi yönetiminin koordinasyonu güçlendirilecek.
 
10- MEMURUN MAL BEYANINA BAKILACAK: Yolsuzluklarla mücadele amacıyla kamu görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu araştırılacak ve takip sistemi kurulacak. Hesap verebilirliklerini artıracak etkin bir mekanizma kurulacak.
 
11- PERSONEL VERİMLİ KULLANILACAK: Kamu personeli daha verimli kullanılacak. Çalışan memnuniyeti artırılacak, kamu personelinin mali ve sosyal hakları makroekonomik politikalarla uyumlu bir şekilde belirlenecek.
 
12- STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ: Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecek. Stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacak.

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