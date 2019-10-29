Devletin zirvesi Anıtkabir'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet ekranı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Başkan Erdoğan, "9 Ekim’de başlattığımız ve başarılara imza attığımız Barş Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik." ifadelerine yer verdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar ve muhalefet partileri liderleri törene katıldı. Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Başkan Erdoğan önderliğindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI
Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk,
Bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ncı yıldönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatı alinizi ve can veren şehitlerimizi yad ediyor ve gazilerimizi anıyoruz.
Türkiye'ye yönelik başlayan terör saldırılarına karşı direniş ruhuyla yurtiçinde ve yurtdışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridoruna karşı kararlılığımızı gösterdik."
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