23 Eylül 2019 Pazartesi 13:59:48 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:02:40
Son Dakika... Devlet Bahçeli'nin hastaneye gitme nedeni belli oldu
Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, "Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır" açıklaması yaptı.
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