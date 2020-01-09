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09 Ocak 2020 Perşembe 08:51:44 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 10:29:52

Devlet Bahçeli'den yeni yılın ilk değerlendirmesi: Erdoğan’ın yanında devletin arkasındayız

Milliyetçi Hareket Partisi'nin dün olduğu gibi bugün de temele mücadelede ön şartsız olarak Başkan Erdoğan ve hükümetin yanında, devletin arkasında olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, "Siyasetteki FETÖ kalıntılarının temizlenerek Türkiye'nin önünün tam olarak aydınlanması önümüzdeki süreçte en önemli beklentimizdir" dedi.

Bahçeli, "Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sunduğu imkân ve fırsatlarla, emin adımlarla yürümeye devam edecektir" şeklinde konuştu. Bahçeli'nin Türkgün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

FETÖ 8 ALANDA ÖRGÜTLENDİ

FETÖ'nün gerçek yüzünün ortaya çıkmaya başlamasıyla devlet ve toplum hayatımızın sekiz alanında hâkimiyet kurmak amacıyla örgütlendiği görülmüştür. Bu alanlar; Türk Silahlı Kuvvetleri, Yargı, Emniyet, Kamu kurum ve kuruluşları, Basın ve yayın organları ve sosyal medya, Üniversiteler ve eğitim kurumları, İş dünyası, Siyaset kurumu ve siyasi partilerdir. Yapılan mücadelenin kesin başarıya ulaşması, aynı zamanda kamuoyu vicdanında karşılık bulması için daha önce defaatle gündeme getirdiğimiz gibi FETÖ'nün Türkiye'de örgütlendiği bu sekiz ayağın tamamına ilişkin etkili mücadelenin ortaya konulması kaçınılmazdır.

SİYASET KURUMU TEMİZLENMELİ

Bugüne kadar sekiz ayağın yedisinde önemli mesafelerin alındığı ve örgüte büyük darbe vurulduğu izahtan varestedir. Devleti bu çeteden arındırırken, siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir.

CUMHURBAŞKANI'NIN GÜÇLÜ İRADESİ

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetinin FETÖ mücadelesine ilişkin ortaya koyduğu kararlı ve güçlü irade ile hem FETÖ mücadelesine devam etmekte, hem de PKK, YPG, PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle eş zamanlı amansız bir mücadele sergilemektedir.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE BORCUMUZDUR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya başlandığı süreçte 2018 Ağustos ayında kur ve faiz üzerinden Türkiye ekonomisine adı konulmamış bir savaş açılmıştır. 31 Mart 2019 seçimleri öncesi bu operasyon tekrar edilmiştir. Son olarak da Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hakları kapsamında 9 Ekim 2019 da başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte tekrar edilerek Türkiye'nin hedeflerinden caydırılması amaçlanmıştır. Tüm bu süreçlerin müsebbibi olan FETÖ elebaşının ABD'nin himayesinde yaşadığı Pensilvanya'dan Türkiye'ye getirilerek yargı önüne çıkarılması, adaletin bu dünyada tecellisi için bir zorunluluk aynı zamanda da 15 Temmuz şehitlerimize olan borcumuzdur.

(Sabah)

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