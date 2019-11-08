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08 Kasım 2019 Cuma 19:19:38 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 19:30:27

Devlet Bahçeli'den UEFA'ya tepki: Türklüğe ve İslam’a öteden beri taşınan önyargı ve küstahlıktır

Devlet Bahçeli: "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti İslam’ın irfanı, korkusuz itibarı, tuzaklara kapılmayan iradesidir. UEFA’nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provakatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam’a öteden beri taşınan önyargı ve küstahlıktır." açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti İslam'ın irfanı, korkusuz itibarı, tuzaklara kapılmayan iradesidir. UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provakatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan önyargı ve küstahlıktır." açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hoca görünümlü hainler, dini kisveye bürünüp ihanet, rezalet ve cinayetlerin faili olanlar İslam’ın ve insanlığın yüz karaları, çıbanbaşlarıdır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin paylaşımları şu şekilde:

Bugün kutlu bir doğumun, muazzam bir doğruluşun, gıpta edilecek manevi bir uyanışın aziz anısını bütün güzellik ve görkemiyle idrak ediyoruz. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın dünyaya teşrif ve teşerrüf edişinin yıldönümünü saygı ve duayla karşılamanın onurunu taşıyoruz.

Allah Rasülü adalet, ahlak ve akıl mihveri; hoşgörü, merhamet ve fazilet zirvesidir. Aynı zamanda cehaletin karşısındaki ilim ummanı; şiddet, şekavet ve şerrin karşısındaki manevi ufuk; ihlas, iman ve barış huzurudur. Nitekim Efendimiz alemlerin rahmet pınarıdır.

İnsanlık onurunun çiğnendiği, zulmün kol gezdiği, haklıyla haksızın birbirine karıştığı, muhabbet ve hürmetin ayaklar altında kaldığı bir dönemde, Cenab-ı Allah’ın lütfuyla Peygamberimiz kapanan gönülleri bir güneş gibi ısıtmış, kararan kalpleri muhteşem tebliğiyle ışıtmıştır.

Yalan onun karşısında tutunamamış, riya ona rağmen barınamamış, gıybet ve münafıklık onun müdahalesiyle nefes alamamış, müşrik niyetler, batıl hedefler onun mücadelesiyle hezimetle tanışmıştır. Efendimiz buhran içindeki beşeriyete hikmet ve hidayeti tanıtmıştır.

Peygamberimiz nur olup vicdanları bereketlendirmiş, şuur olup insanlığı birlik ve kardeşliğe davet etmiştir. Keşke Efendimiz tam olarak anlaşılıp hayatı ve hedefleri örnek alınabilse ve tatbik edilebilseydi. Böyle olsaydı ne terör olurdu, ne de yozlaşma ve manevi yıkım görülürdü.

Bugün İslam toplumlarının hali ibret vericidir. Yüce dinimizi pis emellerine alet etmeye cüret eden, zalimlerin uşağı ve uydusu haline gelen terör örgütleri hepimizin ezeli ve ebedi ortak düşmanlarıdır. Bunlar aynı zamanda İblisin yeryüzü acentesi ve cani ajanlarıdır.

Terörün dini, ırkı, milliyeti ve milleti olmaz. Terörün iyisi-kötüsü, bizdeni-sizdeni, müspeti-menfisi olamaz. İslam’ı terörle eşitleyip eşleştirenler, arkasından da dönüp demokrasi ve özgürlük ahkamı kesenler Hz. Peygamber’in mesajlarını karalayan kanı ve kalbi bozuklardır.

Hoca görünümlü hainler, dini kisveye bürünüp ihanet, rezalet ve cinayetlerin faili olanlar İslam’ın ve insanlığın yüz karaları, çıbanbaşlarıdır. Bu günahkarlara bakıp İslam’ı boğmaya çalışanlar hem sahtekar hem de suçludur. Elbette Allah her şeyi bilen ve görendir.

Türk milleti İslam’ın irfanı, korkusuz itibarı, tuzaklara kapılmayan iradesidir. UEFA’nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provakatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam’a öteden beri taşınan önyargı ve küstahlıktır.

Artık haysiyet ve husumet tarafları ayan beyan ortadadır. Kim dost kim düşman bellidir. Türk ve İslam değerleri karşısında alenen titreyen, manen tökezleyip telaşlanan çevreler iyi niyetli değildir, dürüst değildir, dini ve milli fobileriyle yakayı ele vermişlerdir.

Zulmün oyunları elbette bozulacaktır. Tuzaklar nafile, tertipler beyhudedir. Müslüman Türk milleti haksızlığa karşı direnecek, hainlere karşı devleşecek, Efendimizin duruşuyla, tarihi ve milli emanetlerle inancımızın ve irademizin bekasını sonuna kadar muhafaza edecektir.

Muhammedi ahlak melanetin akınını mutlaka durdurup berhava edecektir.Bu düşüncelerle aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Mevlid-i Nebi’sini dua ve niyazlarımla kutluyor,Efendimizin şefaatine nail olmayı temenni ediyorum. İnandığımız sürece zafer bizimdir. Galip olan Allah’tır

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