Devlet Bahçeli'den son dakika yeni parti tepkisi: Türkiye’nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır
MHP lideri Devlet Bahçeli yeni parti kurma gelişmeleriyle ilgili sert açıklamalarda bulunarak, "Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kâbus senaryolarıyla bir kez daha sahneye çıkarak Türkiye’nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır." dedi. Libya'ya asker gönderme seçeneği ile ilgili de açıklama yapan Bahçeli, "Gerektiği takdirde Libya’ya asker gönderme seçeneği mutlaka gündeme alınmalı ve gereği cesaretle yapılmalıdır." açıklamasında bulundu
MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
* Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur.
* Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.
* Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir.
* Libya'nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan "münhasır ekonomik bölge" anlaşması zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir.
* İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır.
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- Devlet Bahçeli'den son dakika yeni parti tepkisi: Türkiye’nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır
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