Devlet Bahçeli'den son dakika yeni parti tepkisi: Türkiye’nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

* Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur.

* Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.

* Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir.

* Libya'nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan "münhasır ekonomik bölge" anlaşması zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir.

* İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır.

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