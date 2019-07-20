20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:39:13 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:43:23
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP lideri Bahçeli AB'ye Doğu Akdeniz'le ilgili sert tepki göstererek "Yaptırımlarını alsınlar başlarına külah diye geçirsinler. AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi var" dedi.
MHP Lideri Bahçeli, Karabük'te vatandaşlara hitap ediyor. Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına değinen Bahçeli, "AB'nin yaptırım kararlarını 15 Temmuz'da açıklaması, onların nerede durduğunun ve kimlere selam gönderdiğinin en önemli kanıtıdır" ifadesini kullandı.
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