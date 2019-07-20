Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Lideri Bahçeli, Karabük'te vatandaşlara hitap ediyor. Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına değinen Bahçeli, "AB'nin yaptırım kararlarını 15 Temmuz'da açıklaması, onların nerede durduğunun ve kimlere selam gönderdiğinin en önemli kanıtıdır" ifadesini kullandı.