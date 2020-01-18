18 Ocak 2020 Cumartesi 13:11:33 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 13:21:46
Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nda konuşuyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika töreninde konuşuyor.
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