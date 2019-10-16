Devlet Bahçeli sakalı için ilk kez konuştu: 20 gün öleceğimi konuştular, 1 ay da sakalımı konuşsunlar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle önce Ankara'da Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde ardından da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü.

Bu süreçte 71 yaşındaki siyasetçi hakkında 'öldü' iddiaları çıksa da MHP, bu iddiaları yalanladı.

BAHÇELİ İLK KEZ SAKAL BIRAKTI

Devlet Bahçeli, 22 günlük tedavisinin ardından MHP Genel Merkezi'nde pazartesi günü mesaisine başladı.

Burada partilileri selamlayan Bahçeli'nin, sakal bıraktığı objektiflere yansıdı.

Takım elbiselerinin şıklığı ve tıraşlı olması konusunda her zaman kendine dikkat eden MHP Genel Başkanı'nın bu görüntüsü, herkesi şaşırttı.

"SAKAL DA HİKMET VARMIŞ"

Bayburt ve Erzincan gezilerinde hastalandığını ifade eden Devlet Bahçeli, Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre sakalıyla ilgili de "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar." dedi.

Bahçeli, sakalı olan MHP'nin üst düzey yöneticilerinden Yaşar Yıldırım'la fotoğraf çektirirken de "Sakalda hikmet varmış, ben de bıraktım." diye konuştu.