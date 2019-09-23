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23 Eylül 2019 Pazartesi 13:01:29 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:02:28

Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl? Devlet Bahçeli neden hastaneye kaldırıldı?

Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl? Devlet Bahçeli neden hastaneye kaldırıldı? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, 2016 yılında özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun nasıl olduğu ve neden hastaneye kaldırıldığı hakkında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl? Devlet Bahçeli neden hastaneye kaldırıldı? merak ediliyor. Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, 2016 yılında özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun nasıl olduğu ve neden hastaneye kaldırıldığı hakkında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. 

DEVLET BAHÇELİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hastane önünde şu açıklamayı yaptı: 

"Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Kendisinin tetkikleri yapıldı. Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla ilgili hiçbir problemi yok. Şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır."

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur.

İlköğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Devlet Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır.

Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti.

Devlet Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinde öğrenci iken Ülkü Ocağı Kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. 1970-1971 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Devlet Bahçeli, bir yandan aktif olarak Ülkücü Hareket'te yer alırken, diğer yandan da ilmi alandaki çalışmalarını devam ettirmiştir.

1972 yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler akademisi ve bağlı Yüksek Okullarda İktisat Bölümü asistanı olarak görev almıştır. Devlet Bahçeli, yine 1970'li yıllarda Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği'nin (ÜMİD-BİR) kurucularından, Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneği'nin (ÜNAY) kurucularından ve Genel Başkanlarındandır. İyi derecede İngilizce bilen Devlet Bahçeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat Doktorası yapmış ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikasında Ana Bilim Dalı'nda 1987 yılına kadar öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür.

Devlet Bahçeli yine bu süre içerisinde Türk-İslam alemi, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve Dış Politika konularıyla ilgilenmiş ve bu alanlarda çalışmalar yapmıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra cezaevlerine doldurulan MHP ve Ülkücü kuruluşların yöneticileri ile mensuplarının haklı davalarının her platformda savunulmasında takdirle karşılanan çalışmalarda bulunmuştur.

Ülkücü kadroların yetişmesinde önemli görevler de üstlenen Devlet Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından göreve çağırılması üzerine 17 Nisan 1987 tarihinde üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden istifa etmiş. 19 Nisan 1987 tarihinde yapılan MÇP Büyük Kurultay'ında parti yönetimine seçilmiş ve Genel Sekreterlik görevine getirilmiştir.

MÇP ve MHP'nin yönetim kadrolarındaki görevi, günümüze kadar kesintisiz olarak sürmüştür. Çeşitli zamanlarda Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş-Danışmanlığı görevlerinde bulunan Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'nci Olağanüstü Kongre sonrasında MHP Genel Başkanı görevini üstlenmiştir.

21, 23, 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Osmaniye Milletvekili seçildi. 57. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015 ve 18 Mart 2018 tarihlerindeki MHP Olağan Büyük Kongrelerinde tekrar Genel Başkan seçilmiştir.

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