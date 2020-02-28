Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gelişmeleri takip ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib ile ilgili gelişmeleri parti genel merkezinde kurmaylarıyla birlikte takip ediyor. MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız, saat 23.00 itibarıyla genel merkezde gelişmeleri takip etmektedir" denildi.