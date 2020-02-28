28 Şubat 2020 Cuma 02:17:09 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 02:18:24
Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gelişmeleri takip ediyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib ile ilgili gelişmeleri parti genel merkezinde kurmaylarıyla birlikte takip ediyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib ile ilgili gelişmeleri parti genel merkezinde kurmaylarıyla birlikte takip ediyor. MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız, saat 23.00 itibarıyla genel merkezde gelişmeleri takip etmektedir" denildi.
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