Devlet Bahçeli: Milli Mücadele'yi incelemelerini tavsiye ederim

MHP Lİderi Devlet Bahçeli sosyal medyadan 'Lozan' ile ilgili paylaşımda bulundu. Devlet Bahçeli: Türkiye’yi terörle durdurmaya, bölgesel ve küresel oyunlarla ayağını kaydırmaya çalışan odaklara Milli Mücadele’yi incelemelerini tavsiye ederim. Sınırlarımızın dibinde kamçılanan ihanete boyun eğecek tek bir vatan evladının olmadığını da haykırmak isterim.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Mukadderat uğruna kefense giyeceğimiz, Allah şahit koşa koşa giyeriz... Terörizme, ekonomik operasyonlara, küresel dayatmalara, siyasi baskılara, diplomatik şantajlara, yaptırım engellerine ne eyvallahımız ne de tavizimiz olacaktır.

(DHA)