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01 Şubat 2020 Cumartesi 17:25:10 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 18:34:52

Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun bozdu: CHP'nin samimiyeti kalmadı millete tuzak kuruyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elazığ afet bölgesi olsun" oyununa tepkili! Bahçeli, "Karamsar ve karanlık aşılayan bir dil kullanıyorlar. CHP'nin samimiyeti kalmadı millete tuzak kuruyorlar" açıklamasıyla ana muhalefet partisine yüklendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi teklifinde bulunan CHP'yi eleştirerek, "CHP, TBMM'ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Elazığ, afet bölgesi ilan edilmeli, biz böyle bir teklif verdik. Sizler, 'Hayır, bu teklifi AK Parti olarak biz vereceğiz.' derseniz sizin teklifinizi destekleriz." şeklindeki sözlerini değerlendiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"CHP, gizli gizli millete tuzak kurma hesabındadır. Esasen CHP, her şeye, herkese karşı olmayı siyaset yapmak, muhalefet etmek zannetmektedir. Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremler sonrasındaki CHP’nin tavrı da bunlardan farklı değildir. Doğal afetlere karşı devletin ve siyasetin bütün kurumlarının birlikte mücadele etmesi icap ederken Kemal Kılıçdaroğlu, bilerek ve isteyerek ayrı baş çekmekte, ayrımcı tutum takınmaktadır. CHP’nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM’ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir."

CHP'yi yalan ve desiseyi yol seçmekle suçlayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Siyasette felaket tellallığına oynayan CHP, karamsar, karanlık ve ümitsizlik aşılayan bir dil kullanmaktadır. Karamsarlık ve felaket simsarlığı, yönetmesini bilmeyen politikacıların harcıdır. Karalama, küçümseme ve yok saymanın siyasi galebe yöntemi olduğu bir ülkede demokratik rekabet ve yarışın yerini husumet ve düşmanlık almakta gecikmeyecektir. CHP de bunu yapmakta, kendi politik çıkarları için husumet ve düşmanlığı körüklemekten, toplumsal barışı tehlikeye atmaktan çekinmemektedir."

"İNGİLTERE'NİN BREŞİT KARARI BEKLENEN BİR GELİŞME"

Bahçeli, İngiltere'nin Brexit kararının Avrupa Parlamentosu'nda onaylandığının hatırlatılması üzerine AB'nin geleceğine ilişkin görüşlerini de açıkladı.

MHP'nin AB'ye bakışının belli olduğunu ve dünden bugüne değişiklik göstermediğine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Brexit süreci sancılı bir seyir izlemiştir. Hatta Brexit, Birleşik Krallık'ta hükümet değişikliğini sağlamış, 2016’dan beri siyasi ve toplumsal dengeyi müessir şekilde etkilemiştir. Birleşik Krallık, 47 yıllık birlik üyeliğini sonlandırmıştır. Avrupa Parlamentosu, Brexit Anlaşması'nı nihayet onaylamıştır. Bu, beklenen bir gelişmedir. Biz günü geldiğinde AB’nin dağılacağını farklı zaman ve zeminlerde devamlı vurguladık."

AB'nin, inandırıcı olmayan, zorlama ve ülkelerin egemenlik haklarını tartışmaya açan bir hukuki ve siyasi yapısının bulunduğunu dile getiren Bahçeli, "AB, Birleşik Krallığın ayrılmasıyla daha fazla sorgulanacak, daha fazla eleştiriye maruz kalacaktır. Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci de marazi ve maksatlı şekilde sürekli engellenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Türkiye'nin de bir karar arifesine geldiğini kaydederek, "Geleceğin Türkiyesinin yolu başkent Ankara merkezli politikalarla tesis ve tecelli edecektir. İnancımız ve irademiz de budur." diye konuştu.

AA

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