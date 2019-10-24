Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'a Hakan kaftanı hediye etti
Başkan Erdoğan, bir süre önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlık geçiren MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşmenin sonunda Bahçeli, Erdoğan'a Hakan kaftanı" hediye etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti.
Bir süre önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlık geçiren Bahçeli, Başkan Erdoğan'a, kendisini ziyareti sırasında bahçesindeki klasik otomobilini gösterdi.
Görüşmenin sonunda Bahçeli tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Hakan kaftanı" takdim edildi.
“84’Ü SÖYLESERSEM 85'İN HEYECANI KALMAZ"
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 2017 yılında partisinin grup toplantısında "84'ün ne olduğunu söylersem 85'in heyecanı kalmaz" sözleri tekrar hatırlandı.
AA-gunes.com
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