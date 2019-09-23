Dev proje dünyaya örnek oldu

Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, Varşova yakınlarında yapmayı planladıkları Merkez Havalimanı için İstanbul Havalimanı’nı örnek aldıklarını söyledi. Bu amaçla, İstanbul Havalimanı’nı kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) ve finansal yönden derinlemesine incelediklerini belirten Wild, “Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı’nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. İstanbul’daki projede yer alan şirketlerle işbirliğini de masaya yatırıyoruz” dedi. Wild, sadece finansman modelini değil İstanbul Havalimanı’nın sahip olduğu son teknolojiyi de örnek aldıklarını kaydetti.

Wild, ülkenin 90 milyar euro’luk lojistik yatırımları için Türk şirketlerineortaklık çağrısında bulundu.

THY İLE TEMASTAYIZ

“Doğu’dan Avrupa Birliği’ne (AB) açılan kapı” olarak tanımlanan, Polonya’nın geçen yıl hava taşımacılığında Çin’den sonra en hızlı büyüyen ülke olduğunu belirten Wild, “Kapasiteyi artırarak bundan faydalanmak istiyoruz. Dünyadaki diğer hava bağlantı noktalarıyla işbirliği de yapmak istiyoruz. Bunlardan birisi de İstanbul Havalimanı” diye konuştu. Türk Hava Yolları’nın Doğu Avrupa’da aktif olduğuna işaret eden Wild, Avrupa’nın en büyük havalimanlarından biri olacak Merkez Havalimanı için, THY ve yer hizmetleri veren başka bir Türk şirketiyle temas halinde olduklarını bildirdi.

TÜRK ŞİRKETLERE ÇAĞRI

Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Wild, Polonya Merkez Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na rakip olacağı konusundaki analizlere katılmadıklarını belirterek, “Bunun nedeni, iki ülkenin değişik coğrafi bölgelerde bulunması ve hedefimizin AB’deki yolcular olması” diye konuştu. Wild, ülkenin 90 milyar euro’luk lojistik yatırımları için Türk şirketlerine ortaklık çağrısında da bulundu.

YOLCU REKORU KIRDI

Bu yaz, iç ve dış hatta, toplam 18 milyon 916 bin 703 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, geçen senenin aynı döneminde Atatürk Havalimanı’nda misafir edilen yolcu sayısını geride bıraktı. Geçen yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında, Atatürk Havalimanı’nda (AHL) 18 milyon 822 bin 286 yolcu misafir edildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, aynı dönemde 9 milyon 468 bin 936 yolcu ağırlandı. İstanbul’daki havalimanları haziran, temmuz ve ağustosta 28 milyon 728 bin 812 yolcuyu ağırlarken, geçen yılın aynı dönemine göre misafir edilen yolcu sayısı 437 bin 590 kişi arttı.