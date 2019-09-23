Dev proje dünyaya örnek oldu

  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7316
  • Euro
    6,3205
  • Altın
    279,0310
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika... IMF'nin CHP ve İP ile meşruiyet dışı toplantısına sert tepki: Ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi Son Dakika... IMF'nin CHP ve İP ile meşruiyet dışı toplantısına sert tepki: Ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi
Son Dakika... Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist öldürüldü Son Dakika... Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist öldürüldü
Antalya'da feci kaza! Otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı Antalya'da feci kaza! Otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
İtalya'dan Ocean Viking'e güvenli liman izni İtalya'dan Ocean Viking'e güvenli liman izni
Kenan Doğulu Bursalıları coşturdu Kenan Doğulu Bursalıları coşturdu
Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın çıktı Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü
Sivas’ta feci kaza; 2 ölü 6 ağır yaralı Sivas’ta feci kaza; 2 ölü 6 ağır yaralı
Başkan Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti Başkan Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti
Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi
Başkan Erdoğan, TÜRKEN Vakfının yemeğine katıldı Başkan Erdoğan, TÜRKEN Vakfının yemeğine katıldı
Görkemli kapanış Görkemli kapanış
ABD’den PKK’ya 200 TIR daha  ABD’den PKK’ya 200 TIR daha 
Erdoğan’a New York’ta sevgi seli Erdoğan’a New York’ta sevgi seli
"Hava ambulansında dünyada tek ülkeyiz" "Hava ambulansında dünyada tek ülkeyiz"
Darbeciler cephaneliği yağmalamış Darbeciler cephaneliği yağmalamış
Fransa’da camiye araçlı saldırı Fransa’da camiye araçlı saldırı
Gösteriler yağmaya dönüştü Gösteriler yağmaya dönüştü
"Bu zulme dur deyin!" "Bu zulme dur deyin!"
Romantik trajedi Romantik trajedi
Yük taşımacılığında yeni dönemin ilk adımı Yük taşımacılığında yeni dönemin ilk adımı
Borcunu kapat, indirimi kap Borcunu kapat, indirimi kap
Muhtaçlara 817 lira aylık Muhtaçlara 817 lira aylık
Hazine’den çiftçiye kiralık arazi Hazine’den çiftçiye kiralık arazi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 08:05:01

Dev proje dünyaya örnek oldu

Türkiye’nin gururu İstanbul Havalimanı, teknolojisi ve finansman modeliyle, dünyaya örnek oldu. Polonya, başkent Varşova’da yapılacak havalimanı projesi için Türk şirketleriyle masaya oturdu.

Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, Varşova yakınlarında yapmayı planladıkları Merkez Havalimanı için İstanbul Havalimanı’nı örnek aldıklarını söyledi. Bu amaçla, İstanbul Havalimanı’nı kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) ve finansal yönden derinlemesine incelediklerini belirten Wild, “Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı’nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. İstanbul’daki projede yer alan şirketlerle işbirliğini de masaya yatırıyoruz” dedi. Wild, sadece finansman modelini değil İstanbul Havalimanı’nın sahip olduğu son teknolojiyi de örnek aldıklarını kaydetti. 

Wild, ülkenin 90 milyar euro’luk lojistik yatırımları için Türk şirketlerineortaklık çağrısında bulundu.  

THY İLE TEMASTAYIZ 

“Doğu’dan Avrupa Birliği’ne (AB) açılan kapı” olarak tanımlanan, Polonya’nın geçen yıl hava taşımacılığında Çin’den sonra en hızlı büyüyen ülke olduğunu belirten Wild, “Kapasiteyi artırarak bundan faydalanmak istiyoruz. Dünyadaki diğer hava bağlantı noktalarıyla işbirliği de yapmak istiyoruz. Bunlardan birisi de İstanbul Havalimanı” diye konuştu. Türk Hava Yolları’nın Doğu Avrupa’da aktif olduğuna işaret eden Wild, Avrupa’nın en büyük havalimanlarından biri olacak Merkez Havalimanı için, THY ve yer hizmetleri veren başka bir Türk şirketiyle temas halinde olduklarını bildirdi.

TÜRK ŞİRKETLERE ÇAĞRI 

Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Wild, Polonya Merkez Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na rakip olacağı konusundaki analizlere katılmadıklarını belirterek, “Bunun nedeni, iki ülkenin değişik coğrafi bölgelerde bulunması ve hedefimizin AB’deki yolcular olması” diye konuştu. Wild, ülkenin 90 milyar euro’luk lojistik yatırımları için Türk şirketlerine ortaklık çağrısında da bulundu.     

YOLCU REKORU KIRDI

Bu yaz, iç ve dış hatta, toplam 18 milyon 916 bin 703 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, geçen senenin aynı döneminde Atatürk Havalimanı’nda misafir edilen yolcu sayısını geride bıraktı. Geçen yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında, Atatürk Havalimanı’nda (AHL) 18 milyon 822 bin 286 yolcu misafir edildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, aynı dönemde 9 milyon 468 bin 936 yolcu ağırlandı. İstanbul’daki havalimanları haziran, temmuz ve ağustosta 28 milyon 728 bin 812 yolcuyu ağırlarken, geçen yılın aynı dönemine göre misafir edilen yolcu sayısı 437 bin 590 kişi arttı. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ