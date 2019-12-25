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25 Aralık 2019 Çarşamba 16:42:46 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 16:52:19

Destici'den İmamoğlu'nun Kanal İstanbul şovuna sert tepki: Meclisi yok saymak haddini değil

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul şovuna sert tepki gösterdi. Milletimizin projenin yanında yer alacağını belirten Destici, "Yeni seçildi diye bir önceki belediyenin yaptığı projeden keyfi olarak ben çekildim diyemez. Oradaki meclisi yok saymak kimsenin haddi olmamalıdır. Meclise bu karar götürülmelidir. Devlette devamlılık esastır." ifadelerini kullandı.

Kanai İstanbul Projesi'ni karalayıcı bir kampanya yürüten Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren BBP lideri Mustafa Destici, "Devlet bir anlaşma yaparsa yarın kim iktidara gelirse gelsin bu herkesi bağlar" açıklamasında bulundu

"MİLLETİMİZİN KARA PROPAGANDAYA ESİR OLMAMASI LAZIM"

Kanal İstanbul projesi ve projeye ilişkin tartışmalar hakkındaki soruları yanıtlayan Destici, "Biz, Türkiye için yapılan hiçbir yatırıma karşı çıkmadık, milletin hayrına olan tüm yaptırmaları destekledik. Bu projenin bütün yönleriyle toplumumuz, milletimize anlatılması lazım. Milletimizin kara propagandaya esir olmaması lazım. Bütün şeffaflığıyla bu proje finansmanı nereden sağlanacak, içinde ne vardır, amaç nedir milletimize açıklanırsa ben milletimizin bu projenin yanında olacağına inanıyorum.

"YENİ SEÇİLDİ DİYE KEYFİ OLARAK ÇEKİLİYORUM DİYEMEZ"

Biz diyoruz ki 'hem İstanbul hem kanal' demek daha doğru olur. Şimdi Belediye Başkanının meclis kararı olmadan tek başına bu projeden çekiliyorum açıklaması da gayri ciddi bir açıklamadır. Oradaki meclisi yok saymak kimsenin haddi olmamalıdır. Meclise bu karar götürülmelidir. Devlette devamlılık esastır. Yeni seçildi diye bir önceki belediyenin yaptığı projeden keyfi olarak ben çekildim diyemez. Kılıçdaroğlu'nun 'müteahhitleri uyarıyorum' açıklamasını da ciddi bulmuyorum. Devlet bir anlaşma yaparsa yarın kim iktidara gelirse gelsin bu herkesi bağlar. Bu tür peşin hükümlü açıklamalar yerine projeyi hep birlikte incelemek ve Türkiye'nin hayrına ise desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

(İHA)

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