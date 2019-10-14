Destici: KKTC'nin sözde Cumhurbaşkanı bir an önce ya istifa etmeli ya da azledilmelidir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "KKTC'nin sözde Cumhurbaşkanı'nın itibarı ve meşruiyeti kalmamıştır. Bir an önce ya istifa etmeli ya da azledilmelidir." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik hain ve kahpe sözlerin sahibi KKTC'nin sözde Cumhurbaşkanının artık ne Türkiye ne Türk Milleti ne de Kıbrıs Türk halkı nezdinde bir itibarı ve meşruiyeti kalmamıştır. Bir an önce ya istifa etmeli ya da azledilmelidir."

AA