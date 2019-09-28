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28 Eylül 2019 Cumartesi 13:57:20 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:03:20

Derbi nedir? Galatasaray Fenerbahçe resimleri, derbi dostluk mesajları sizlerle

Derbi nedir? Galatasaray Fenerbahçe resimleri, derbi dostluk mesajları arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Süper Lig'in 6. haftasında sarı kırmızılı takım bu akşam sahasında sarı lacivertli Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Taraflarlar, derbi ile ilgili paylaşımlar yapmak istiyor. Bu akşam oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile ilgili resimler haberimizde yer alıyor..

Derbi nedir? Galatasaray Fenerbahçe resimleri, derbi dostluk mesajları, yoğun olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Süper Lig'in 6. haftasında sarı kırmızılı takım bu akşam sahasında sarı lacivertli Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Derbi akşam saat 20:00'de Cüneyt Çakır'ın düdük sesi ile başlayacak. Sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli taraflarlar sosyal medya hesaplarından derbi ile ilgili paylaşımlar yaparak takımlarına destek olmak istiyor. Derbi resimleri, derbi dostluk mesajları haberimizde yer alıyor.

DERBİ NEDİR?

Derbi, büyük karşılaşma, büyük maç anlamına geliyor. Bir futbol karşılaşmasının derbi sayılabilmesi için birçok sebep vardır. Ancak derbi kavramı ortaya çıktığı ilk manasıyla aynı şehrin iki büyük takımı arasındaki müsabakalara verilen addır. Derbi daha çok futbolda kullanılan bir kavram olmakla birlikte diğer tüm spor dalları içinde kullanılabiliyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor arasında oynanan maçlar derbi niteliği taşımaktadır. Yerel derbiler ise Adanaspor-Adana Demir Spor, Kocaeli-Sakarya, Göztepe-Karşıyaka gibi karşılaşmalar derbi niteliğindedir.

BAKANDAN DERBİ DOSTLUK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu hafta sonu Süper Lig’de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe, Ankaragücü - Gençlerbirliği ve Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmaları öncesinde, dostluk ve fair-play çağrısı yaptı. Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunun lokomotifi konumundaki Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin, bu hafta birbirleriyle karşılaşacaklarını hatırlatarak, derbi karşılaşmaları öncesinde tribünde dostluk, sahada fair-play görüntülerinin yaşanacağına inandığını dile getirdi.

Bu önemli maçların bir şölen havasında geçmesini dileyen Bakan Kasapoğlu, "Sahadaki mücadelesiyle, tribündeki dostluk görüntüsüyle, bu güzide kulüplerimiz tüm sporseverlere 'işte bir derbi maçı böyle olmalı' dedirtmeli. Burada altı takımımızın da futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kulüplerimiz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım hafta sonu oynanacak derbi müsabakalarının, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Takımlarımızın formalarının renkleri farklı olsa da üzerlerinde ay-yıldızlı bayrağımızın bulunduğu unutulmamalı. Derbi karşılaşmalarının, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

DERBİ DOSTLUK MESAJLARI

"Ezeli Rakip Ebedi Dost"

"Futbol dostluk futbol kardeşliktir!”

"İyi olan kazansın"

"Hayat futbola fena halde benzer. Futbol, şahsi beceri gerektirir; ama aslında toplu oynanan, insanların bir takım halinde oynadıkları bir oyundur. Hayat da öyle değil mi? İstediğin kadar yetenekli ol, iyi bir takımın yoksa kaybedersin."

GALATASARAY RESİMLERİ

 

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