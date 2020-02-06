Depremzede esnafa 5 yıl faizsiz kredi, devam eden kredilere de erteleme müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği’nde değerlendirme toplantısına katıldı. Ardından Bakan Albayrak ve Bakan Kurum, enkaz alanlarında incelemelerde bulunup, hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Bakan Albayrak, depremin yaralarını sarma gayretinde olduklarını belirterek, iki ilin ekonomisine ilişkin yetkililerle bir araya geldiklerini anlattı. Bakan Albayrak, şunları söyledi:

1 DAKİKA KAYBETMEDEN

“Etkilenen noktalarda, iş dünyamızın farklı kesimleri başta olmak üzere sıkıntıları birinci ağızdan dinledik. Finansal kurumlarla ilgili hızlı adımlar atarak bir dakika bile kaybetmeden kararlar aldık.” Albayrak, şöyle devam etti:

ÇİFTÇİYE DE ERTELEME

“Halkbank, Elazığ ve Malatya’daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar, 5 yıl vadeli, faizsiz bir finasman imkanı sağlayacak. Yine Halkbank bu iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın hali hazırdaki tüm kredilerini faizsiz, bir yıl ödemesiz olarak erteleyecek. Bu çerçevede Ziraat Bankası bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin de mevcut kredilerini yine bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek.”

ERDOĞAN’DAN KERİM’E ‘GEÇMİŞ OLSUN’ TELEFONU

Bakan Albayrak, hastanede ziyaret ettiği 14 yaşındaki depremzede Kerim İnce’yi Başkan Erdoğan’la telefonda görüştürdü. Erdoğan, Ankara’ya davet ettiği Kerim’e telefon hediye edilmesi talimatını verdi.

ÖZEL BANKALAR DA BORÇLARI ERTELİYOR

Bankaların, Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlar için gerekli adımları atacağını vurgulayan Albayrak, özel bankaların da bu iki ildeki esnafın ve çiftçilerin yaralarını sarmak için kredilere bir yıl erteleme getireceğini açıkladı. Albayrak, “Halkbank, Ziraat Bankası, Bankalar Birliği bu adımların detaylarını paylaşacak” dedi. Bakan Albayrak, Elazığ’da istihdam için OSB altyapısına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bir yıl içinde gerekli adımları da atacaklarını bildirdi.

15 BİN KONUT İÇİN FİNANSAL ALTYAPI NEREDEYSE TAMAM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla finansal model altyapısını geliştirdikleri kentsel dönüşüm projesine ilişkin de bilgi veren Bakan Albayrak, şu bilgileri de paylaştı: “Elazığ özelinde işin finansal altyapısıyla ilgili çerçeveyi az çok tamamladık. İnşallah Elazığ özelinde 10-15 binlik bir konuttan bahsediyoruz. Elazığ’ın farklı alanlarda, sulamayla ilgili, diğer alanlarla ilgili ihtiyaçları da var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz.”