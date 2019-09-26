  • Bist 100
    102229
  • Dolar
    5,6655
  • Euro
    6,2168
  • Altın
    274,7670
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Konya fasulyesinde 53 bin tonluk rekolte beklentisi Konya fasulyesinde 53 bin tonluk rekolte beklentisi
Çocuklar için üretilen 'kırmızı ceviz'in fidanına talep artıyor Çocuklar için üretilen 'kırmızı ceviz'in fidanına talep artıyor
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı
Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar
İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar... İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu
İstanbul fay hatları haritası! İstanbul toplanma alanları İstanbul fay hatları haritası! İstanbul toplanma alanları
Tahkim Elneny ve Kayode'nin cezasını onandı Tahkim Elneny ve Kayode'nin cezasını onandı
Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı
İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi
İstanbul'daki depremde vatandaşların panik anları kameralara yansıdı İstanbul'daki depremde vatandaşların panik anları kameralara yansıdı
İstanbul'daki depremde vatandaşların panik anları kameralara yansıdı İstanbul'daki depremde vatandaşların panik anları kameralara yansıdı
AFAD açıkladı: Depremde telefonların neden çalışmadığı belli oldu! AFAD açıkladı: Depremde telefonların neden çalışmadığı belli oldu!
Son Dakika... Silivri Belediye Başkanı Yılmaz: Boşaltılması gereken bir bina yok Son Dakika... Silivri Belediye Başkanı Yılmaz: Boşaltılması gereken bir bina yok
Son dakika! Emniyet'ten Boğaz Köprüsü açıklaması Son dakika! Emniyet'ten Boğaz Köprüsü açıklaması
Depremden kaçarken kapıyı söküp çıktılar! Depremden kaçarken kapıyı söküp çıktılar!
4. Etnospor Kültür Festivali 3-6 Ekim'de gerçekleştirilecek 4. Etnospor Kültür Festivali 3-6 Ekim'de gerçekleştirilecek
Dişçide deprem anı kamerada Dişçide deprem anı kamerada
Hasan Şaş: Her yıl şampiyonluk istiyorum, doymuyorum Hasan Şaş: Her yıl şampiyonluk istiyorum, doymuyorum
GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı
Ogenyi Onazi'nin dönüş tarihi belli oldu Ogenyi Onazi'nin dönüş tarihi belli oldu
Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi
Başkan Erdoğan depremle ilgili brifing aldı Başkan Erdoğan depremle ilgili brifing aldı
Yanal'dan yeni transferlere derbi motivasyonu Yanal'dan yeni transferlere derbi motivasyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 17:03:31 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:05:29

Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar

Deprem esnasında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması ve binanın terk edilmemesi gerekiyor.

Deprem anında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması, güvenli bir yer bularak "çök-kapan-tutun" hareketiyle baş ve boynunu korunması hayat kurtarıyor.

Silivri ilçesi açıkları Marmara Denizi'nde meydana gelen ve vatandaşlarda paniğe sebep olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, alınması gereken hayati önlemleri hatırlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) "Afete Hazır Türkiye Projesi" kapsamında deprem öncesi, anında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar öne çıktı. Buna göre, deprem anında bina içinde bulunanların kesinlikle panik yapmaması, sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durması gerekiyor. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına ya da dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak "hayat üçgeni" oluşturulması önem taşıyor.

AFAD tarafından "Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb.) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, 'diz üstü çök, baş ve enseyi koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun' hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın." uyarısı yapıldı.

Çoğu yaralanmalar, binadan çıkmaya çalışırken oluyor
Yaralanmaların çoğunluğu bina içinde hareket ederken veya dışarı çıkmaya çalışırken oluştuğu için deprem esnasında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması ve bu esnada bulunulan binanın terk edilmemesi gerekiyor. Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi düşebilecek her tür eşyadan uzak durulması, balkona çıkılmaması, balkon ve pencerelerden atlanmaması ve asansör kullanılmaması yapılması gerekenler arasında yer alıyor.

Acil durum ve yangınları bildirmek dışında telefonların kullanılmaması, elektrik düğmelerine dokunulmaması ve sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz, su vanalarının kapatılması gerekiyor.

"Sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girmeyin"

Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasına ilişkin AFAD tarafından yapılan uyarılar arasında şunlar yer alıyor:

"Depremlerde en önemli tedbirlerden biri de evlerin hangi bölümlerinin daha güvenli olduğunu bilmekten geçer. Devrilen eşyaların bulunduğu odalar tehlike arz ederken, sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerden de kendinizi korumanız gerekmektedir. Bu nedenle evinizde güvenli yerleri önceden tespit etmeniz hayati önem taşır.

Her büyük depremden sonra mutlaka artçı deprem olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girmeyin. Deprem anında açık alandaysanız deniz kıyısından, enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalı."

Deprem öncesi, anında ve sonrasında alınabilecek önlemlere ilişkin detaylı bilgiye AFAD'ın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ