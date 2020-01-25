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25 Ocak 2020 Cumartesi 09:17:10 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 09:22:19

Depremde son durum nedir? Elazığ depreminde son durum nedir?

Elazığ Sivrice'de dün akşam saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde son durum nedir? Elazığ depreminde son durum nedir? merak ediliyor. Deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 228 artçı deprem kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir." denildi. Bakan Murat Kurum, Elazığ'da 5 Malatya'da 25 binanın yıkıldığını belirtti. Depremde son durum..

Elazığ Sivrice'de dün akşam saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde son durum nedir? Elazığ depreminde son durum nedir? merak ediliyor. Deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 228 artçı deprem kaydedildi. FAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir." denildi. Bakan Murat Kurum, Elazığ'da 5 Malatya'da 25 binanın yıkıldığını belirtti. Depremde son durum haberimizde..

ELAZIĞ'DA ŞİDDETLİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

DEPREMDE SON DURUM NEDİR?

6,8 şiddetindeki depremde Elazığ'da 16, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, 1015 kişi yaralandı. 

Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde 1 kişi 7, 1 kişi 9 saata sonra sağ olarak kurtarıldı. Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binadan 2 kişi sağ çıkarıldı. Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından ise 2 kişi kurtarıldı.

Malatya'da depremde çöken iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişi kurtarıldı

Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor salonları, park ve bahçeler ile konferans salonlarına sığındı. 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yakup Kılıç Spor Salonu'nun kapıları depremzedeler için açıldı. Burada soğuktan korunmaya çalışanlara battaniye dağıtıldı, sıcak çorba ikramında bulunuldu.

AFAD: 968 ARAMA KURTARMA PERSONELİ VE 182 ARAÇ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 968 arama kurtarma personeli ve 182 aracın bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğünün üzerinde 10 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 118 olduğu belirtildi.

Depremde Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtilen açıklamada, Elazığ'da 403, Malatya'da 148, Diyarbakır'da 13, Adıyaman'da 11, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 33 olmak üzere 651 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Deprem bölgesinin havadan görüntülenmesi amacıyla, Batman'dan bir, Jandarma Genel Komutanlığından iki insansız hava aracı (İHA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki bir helikopter ve bir uçağın da bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"39 AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden, toplamda 968 arama kurtarma personeli ve 182 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 13 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

AFAD’DAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Acil ihtiyaçlar nedeniyle beslenme, enerji, haberleşme ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 110 personel ve 36 araç bölgeye yönlendirilmiştir. AFAD Adana, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muş ve Sivas lojistik depolarından bölgeye, 97 tır ile 4 bin 296 çadır, 5 bin 406 yatak ve 10 bin 460 battaniye sevk edilmiştir." (AA)

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