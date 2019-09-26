Deprem uzmanından İstanbul depremine ilişkin açıklama

İstanbul yine son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 5.8 açıklarında deprem oldu. Uzmanlar, İstanbullulara önemli uyarılar yaptı.

Kınık: Hasarlı binalarda yıkım olabilir, ekiplerimiz teyakkuz halinde.

AFAD Daire Başkanı Nurlu: Önceki depreme yakın bir yerde oldu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Kırsaldaki evlerde hasar bile yapabilir. İnsanlar biraz sokakta dursunlar. Bundan sonra 5, 5.5 şiddetinde deprem olabilir.

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu: Bu deprem daha önce olan bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. 5.8 daha ciddi. 4.6 olanlar yapılara etki edecek bir deprem değil. 6. orta şiddetli bir deprem oluyor.