Uzmanlarından önemli uyarı: Artçılara depremlere dikkat

DTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk sucuoğlu, İstanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, "Bu deprem daha önce olan bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. 5.8 daha ciddi. 4.6 olanlar yapılara etki edecek bir deprem değil. 6. orta şiddetli bir deprem oluyor" dedi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Binalara girmeyin" diye konuştu.