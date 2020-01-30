Deprem mi oldu? Son dakika Akdeniz'de deprem!

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamaya göre bugün saat 14:21:34 'de Akdeniz açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremi 5.5 olarak ölçümledi..

Kandilli Rasathanesi'ne göre 14:24'te 3.4 büyüklüğünde, 14:32'de 3.9 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Büyüklük 5.5 (Mw)

Yer Akdeniz, 72.08 km.Dodecanese (Yunanistan), 162.06 km. Marmaris (Mugla)

Tarih 30/01/2020 - 14:21:34 (TS)

Enlem 35.0953 (K)

Boylam 27.8755 (D)

Derinlik 12.11 (KM)