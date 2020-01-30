30 Ocak 2020 Perşembe 14:38:46 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 14:46:40
Deprem mi oldu? Son dakika Akdeniz'de deprem!
Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamaya göre bugün saat 14:21:34 'de Akdeniz açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremi 5.5 olarak ölçümledi..
Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamaya göre bugün saat 14:21:34 'de Akdeniz açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremi 5.5 olarak ölçümledi..
Kandilli Rasathanesi'ne göre 14:24'te 3.4 büyüklüğünde, 14:32'de 3.9 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Büyüklük 5.5 (Mw)
Yer Akdeniz, 72.08 km.Dodecanese (Yunanistan), 162.06 km. Marmaris (Mugla)
Tarih 30/01/2020 - 14:21:34 (TS)
Enlem 35.0953 (K)
Boylam 27.8755 (D)
Derinlik 12.11 (KM)
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