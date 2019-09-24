  • Bist 100
    100021
  • Dolar
    5,7220
  • Euro
    6,2988
  • Altın
    280,5250
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Guterres'ten 'doğa kızgın ve intikamını alıyor' uyarısı Guterres'ten 'doğa kızgın ve intikamını alıyor' uyarısı
Deprem değil Ekrem riski! Kılıf 'depreme dayanıksız’lık Deprem değil Ekrem riski! Kılıf 'depreme dayanıksız’lık
Almanya Başbakanı Merkel: Sanayileşmiş ülkeler küresel ısınmanın ana sebebidir Almanya Başbakanı Merkel: Sanayileşmiş ülkeler küresel ısınmanın ana sebebidir
Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı
Yine neyin peşindesiniz? Yine neyin peşindesiniz?
Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı
Katar'dan iklim değişikliği mağduru ülkelere 100 milyon dolarlık destek Katar'dan iklim değişikliği mağduru ülkelere 100 milyon dolarlık destek
Orman karşıtları çalışıyor Orman karşıtları çalışıyor
'Kral’ formasına kavuştu 'Kral’ formasına kavuştu
'İstanbul BM'nin gençlik üssü haline gelecek' 'İstanbul BM'nin gençlik üssü haline gelecek'
Fransa, Almanya ve İngiltere, Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu Fransa, Almanya ve İngiltere, Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu
Ayrılık sonrası ilk görüntü Ayrılık sonrası ilk görüntü
Yanal’ın kozu: Muriç-Kruse Yanal’ın kozu: Muriç-Kruse
Hangarda 2 gün Hangarda 2 gün
Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu
Nostaljik buluşma Nostaljik buluşma
Derbi alarmı Derbi alarmı
NewYork'ta müzik kampında NewYork'ta müzik kampında
Altun'dan babasının anısına okul Altun'dan babasının anısına okul
Hamilelik unutkanlık yaptı Hamilelik unutkanlık yaptı
TEKNOFEST'te Payitaht rüzgârı TEKNOFEST'te Payitaht rüzgârı
Trump'tan Keşmir konusunda ara buluculuğa yeşil ışık Trump'tan Keşmir konusunda ara buluculuğa yeşil ışık
Gizlice evlendi Gizlice evlendi
Çavuşoğlu Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı Çavuşoğlu Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 00:21:51 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 00:46:13

Deprem değil Ekrem riski! Kılıf 'depreme dayanıksız’lık

CHP’nin ele geçirerek yuvalandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “depreme dayanıksız” yalanıyla kapattığı İSMEK merkezlerinin bulunduğu binalarda noter, hipermarket, kafe, tuhafiye gibi işletmelerin hâlâ faaliyet gösterdiği tespit edildi. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “depreme dayanıksız” bahanesiyle kapattığı İSMEK merkezlerinin bulunduğu binalarda noter, hipermarket, kafe, tuhafiye gibi işletmeler faaliyet gösteriyor. İmamoğlu’nun kapattığı 37 İSMEK merkezi arasında yer alan Kadıköy Göztepe şubesinin zemin katında Migros CHP ruhsatıyla iş yapmaya devam ediyor.

İmamoğlu kapattığı binalarda CHP ruhsatıyla iş yapmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük halk üniversitesi hüviyetini kazanan Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) CHP’nin darbesiyle karşı karşıya. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB’yi ele geçirmesi sonrası önce işlevsizleştirilmesi sonra kapatılarak farklı bir sisteme evrilmesi ile gündeme gelen İSMEK’in 1.676 öğretmeninin sözleşmesi yenilenmeyerek kapı önüne konuldu. İSMEK başvuruları daha önce bir ay sürerken 2019-2020 dönemi için sadece 1 günle sınırlandırılarak ilgiyi azaltma yoluna gidildi.

CHP’li belediye en kritik hamleyi ise 37 İSMEK merkezini kapatarak yaptı. İSMEK’e darbe olarak nitelendirilen merkez kapatma uygulamasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kapatılan İSMEK şubeleri depreme dayanıksızdı” sözüyle savundu. Kapısına kilit vurduğu İSMEK’lerin çürük binalarda olduğunu öne süren İmamoğlu’nun yalanı ise söz konusu yapılarda faaliyetlerini sürdürmeye devam eden noter ve hipermarket gibi işletmelerin varlığıyla gözler önüne serildi.

MİGROS BİLE VAR

CHP’li İmamoğlu’nun İBB’yi ele geçirir geçirmez kapattığı 37 İSMEK merkezi arasında yer alan Kadıköy Göztepe şubesinin bulunduğu bina dikkat çekiyor. Göztepe’deki binanın zemin katında Migros isimli hipermarket iş yapmaya devam ediyor. CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin ruhsatıyla Migros market faaliyetini yürütürken, aynı yapıdaki İSMEK’in ‘depreme dayanıksız’lık gerekçesiyle kapatılması tuhaf karşılandı.

İSMEK'E KİLİT, NOTERE İZİN

İSMEK’in deprem bahanesiyle kapatılan Beykoz Kavacık şubesinin bulunduğu yapıda ise hem noter hem tuhafiye bulunduğu öğrenildi. İSMEK şubesinin kapatıldığı 4 katlı binanın ilk katında Beykoz 3. Noterliği görev yapıyor. Binanın giriş katında ise Çarşım isimli tuhafiye faaliyet yürütüyor.

AYNI YAPIDA YOK YOK

Kapısına kilit vurulan İSMEK Kanlıca merkezinin girişinde ise yok yok. Sadece İSMEK için geçerli olan depreme dayanıksızlık gerekçesinin işlemediği yapıda, bir kafe, bir zincir market, bir de çiçekçi bulunuyor. Beykoz Kanlıca’daki binanın zemin katında Kanlıca Teras isimli kafe, Şok isimli market, Tuğba Çiçekçilik ve Kanlıca Yoğurdu adlı işletmeleri yer alıyor.

(YeniAkit)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ