Deprem bölgesinde okullar eğitime normal zamanda başlayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk deprem bölgesinde okulların eğitime normal zamanda başlayıp başlamayacağına ilişkin sorulara NTV'de cevap verdi.

Bakan Selçuk, Şimdiden ertelenecek diye bir şey söylemek doğru değil. Bu uzmanlık işi. Gerekli raporlar ortaya çıkınca Valilik gerekli açıklamayı yapacaktır dedi.