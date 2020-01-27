27 Ocak 2020 Pazartesi 16:44:13 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 16:47:40
Deprem bölgesinde okullar eğitime normal zamanda başlayacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Deprem bölgesinde okullar eğitime normal zamanda başlayacak mı?" sorusuna, "Gerekli raporlar ortaya çıkınca Valilik gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk deprem bölgesinde okulların eğitime normal zamanda başlayıp başlamayacağına ilişkin sorulara NTV'de cevap verdi.
Bakan Selçuk, Şimdiden ertelenecek diye bir şey söylemek doğru değil. Bu uzmanlık işi. Gerekli raporlar ortaya çıkınca Valilik gerekli açıklamayı yapacaktır dedi.
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