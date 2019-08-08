Denizli depremi sonrası uzmanlar uyardı: Evlerinde arıza olanlar 5-10 gün evlerine girmesin

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Denizli'deki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgede bir hareketlilik söz konusu. 6 büyüklüğünde olduğu için bu yer kabuğunu kırabilen bir depremdir. Çevredeki binalara ciddi zararlar vermiş olabilir. Komşu bir alanda başka bir depremi tetiklemesi mümkün olabilir. İnsanların evlerinin dışında olmalarında fayda var. Evlerinin önünde beklememeleri gerekir. İnsanlar bir süre evlerine girmezse iyi olur. Evlerinde bir arıza olanlar profesyonel bir göz görmeden evlerine girmemelidir. 6 büyüklüğündeki bir depremin 5-10 gün boyunca artçıları olabilir. Bu büyüklüklerde 5,5'a kadar çıkabilir." dedi.

YIKILAN BİNALAR VAR

İlçede bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"ÇÖKEN EVLERİN ALTINDA KALANLAR OLDU"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" diye konuştu.



İşte Denizli Bozkurt depremi yapılan açıklamalar:

''Bozkurt yöresi zaten bir fay ağının üzerinde çok sayıda fay var burada ve bunlar aktif faylar. Bu faylar çok büyük değil. Bu çok beklenen ve olduğunda yer bilimcileri şaşırtmayacak bir bölge.

Ayrıca bu bölge Çivril'in güneyinden gelen doğu batı yönlü faylar da buraya geliyorlar. Gerçekten de burası fayların kesiştiği bir köşe başı konumunda. Sık sık deprem olması son derece beklenen bir yer.

Bu bölge sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en aktif bölgelerinden biri olarak düşünebiliriz. Bu bölgede sık sık deprem beklenmesi doğal beklenebilir bir şey.



Deprem ne kadar sığ olursa yeryüzünde onu o kadar kuvvetli şiddetli hissedersiniz. Sığ bir derinlikte olduğu için yüzeydeki insanların bunu hissetmesi de o kadar fazla olacaktır.'