08 Ağustos 2019 Perşembe 17:18:19 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:21:24
Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkileyecek bir durum yok
Denizli'de gerçekleşen 6.0 şiddetindeki deprem sonrası Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığını açıklandı.
DHMİ'den yapılan açıklamada, Denizli'de meydana gelen depremden hemen sonra ekiplerce yapılan incelemede, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığının anlaşıldığı ifade edildi.
Hava yolu şirketlerinin tarifeli seferleri devam ettiği belirtilen açıklamada, Denizli halkına geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.
(AA)
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